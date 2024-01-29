https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html

Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности

Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности - РИА Новости, 29.01.2024

Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:18

2024-01-29T15:18

2024-01-29T15:41

москва

минск

россия

белоруссия

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно."В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.Он отметил, что заседание имеет принципиальное значение, а его повестка весьма содержательна и насыщенна, что свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.

https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html

москва

минск

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин