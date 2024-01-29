https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности - РИА Новости, 29.01.2024
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:18
2024-01-29T15:18
2024-01-29T15:41
москва
минск
россия
белоруссия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно."В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.Он отметил, что заседание имеет принципиальное значение, а его повестка весьма содержательна и насыщенна, что свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности
Путин: Москва и Минск будут вместе работать над обеспечением равной безопасности