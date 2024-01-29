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Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности - РИА Новости, 29.01.2024
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15:18 29.01.2024 (обновлено: 15:41 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/putin-1924153478.html
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности - РИА Новости, 29.01.2024
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:18
2024-01-29T15:41
москва
минск
россия
белоруссия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно."В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.Он отметил, что заседание имеет принципиальное значение, а его повестка весьма содержательна и насыщенна, что свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
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москва, минск, россия, белоруссия, владимир путин
Москва, Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности

Путин: Москва и Минск будут вместе работать над обеспечением равной безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что над обеспечением равной и неделимой безопасности РФ и Белоруссия будут работать совместно.
«
"В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечением равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно", - сказал Путин на Высшем государственном совете Союзного государства.
Он отметил, что заседание имеет принципиальное значение, а его повестка весьма содержательна и насыщенна, что свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Путин рассказал, на чем строится партнерство России и Белоруссии
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