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Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании - РИА Новости, 29.01.2024
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12:11 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании - РИА Новости, 29.01.2024
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании
Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, заявил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев. "Кандит зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам. На уточняющий вопрос, в чем она будет заключаться и есть ли уже какие-то планы, он ответил, что в каждом регионе работает избирательный штаб, и каждый регион будет выстраивать собственную агитационную кампанию.
https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html
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политика, владимир путин
Политика, Владимир Путин
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании

Штаб Путина после его регистрации ЦИК объявил о начале агитационной кампании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие избирательных штабов кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в регионах России
Открытие избирательных штабов кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в регионах России - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Открытие избирательных штабов кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в регионах России . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, заявил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев.
"Кандит зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам.
На уточняющий вопрос, в чем она будет заключаться и есть ли уже какие-то планы, он ответил, что в каждом регионе работает избирательный штаб, и каждый регион будет выстраивать собственную агитационную кампанию.
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