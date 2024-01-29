https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html

Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании

Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании - РИА Новости, 29.01.2024

Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании

Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:11

2024-01-29T12:11

2024-01-29T12:11

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, заявил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев. "Кандит зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам. На уточняющий вопрос, в чем она будет заключаться и есть ли уже какие-то планы, он ответил, что в каждом регионе работает избирательный штаб, и каждый регион будет выстраивать собственную агитационную кампанию.

https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин