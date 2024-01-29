https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании - РИА Новости, 29.01.2024
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании
Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917389113_0:93:3084:1828_1920x0_80_0_0_380d571df32315c74190dbaef56a3c76.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, заявил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев. "Кандит зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам. На уточняющий вопрос, в чем она будет заключаться и есть ли уже какие-то планы, он ответил, что в каждом регионе работает избирательный штаб, и каждый регион будет выстраивать собственную агитационную кампанию.
https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917389113_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_51f61ec75f2f5858edf5657f4776c206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании
Штаб Путина после его регистрации ЦИК объявил о начале агитационной кампании
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина после его регистрации Центризбиркомом начинает активную агитационную кампанию, заявил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев.
"Кандит зарегистрирован. Мы начинаем очень активную агитационную кампанию", - сказал Блажеев журналистам.
На уточняющий вопрос, в чем она будет заключаться и есть ли уже какие-то планы, он ответил, что в каждом регионе работает избирательный штаб, и каждый регион будет выстраивать собственную агитационную кампанию.
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты