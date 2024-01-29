https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты - РИА Новости, 29.01.2024

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента России на выборах в марте 2024 года, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:25

2024-01-29T11:25

2024-01-29T11:59

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента России на выборах в марте 2024 года, сообщил корреспондент РИА Новости."Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.Кроме того, ЦИК единогласно утвердил еще 198 человек доверенными лицами Путина.Всего у политика зарегистрированы 544 доверенных лица.Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК ранее зарегистрировал трех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240126/tsik-1923578963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову. 2024-01-29T11:25 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, цик рф, выборы президента рф, россия