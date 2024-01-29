https://ria.ru/20240129/putin-1924054966.html

Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале

Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале - РИА Новости, 29.01.2024

Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:03

2024-01-29T07:03

2024-01-29T07:03

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

анкара (провинция)

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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов."Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, всё будет зависеть от графика лидеров. Идёт согласование по дипломатическим каналам", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240123/kndr-1922999778.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, анкара (провинция)