https://ria.ru/20240129/putin-1924054966.html
Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале
Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале - РИА Новости, 29.01.2024
Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале
Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:03
2024-01-29T07:03
2024-01-29T07:03
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турция
владимир путин
дмитрий песков
анкара (провинция)
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АНКАРА, 29 янв – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться, ориентировочно, в феврале, но ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль своевременно сообщит о датах встречи двух президентов."Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Но, конечно же, всё будет зависеть от графика лидеров. Идёт согласование по дипломатическим каналам", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240123/kndr-1922999778.html
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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, анкара (провинция)
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Анкара (провинция)
Источник: в Турции рассчитывают на визит Путина в феврале
Турция рассчитывает на визит Путина ориентировочно в феврале