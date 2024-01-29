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Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Дагестан - РИА Новости, 29.01.2024
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Туризм
 
16:16 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/puteshestviya-1924165349.html
Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Дагестан
Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Дагестан - РИА Новости, 29.01.2024
Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Дагестан
У туроператоров появились путевки в Дагестан на весну и лето 2024 года, спрос ожидаемо высокий, эксперты узнали стоимость экскурсионного и пляжного отдыха,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:16
2024-01-29T16:16
туризм
туризм
новости - туризм
дербент
махачкала
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ассоциация туроператоров россии (атор)
coral travel
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. У туроператоров появились путевки в Дагестан на весну и лето 2024 года, спрос ожидаемо высокий, эксперты узнали стоимость экскурсионного и пляжного отдыха, сообщает АТОР. Направление стало очень модным у наших путешественников. По оценкам туроператоров, продажи путевок в Дагестан в 2023 году увеличились на 20-30 процентов. По прогнозам, в 2024 году схожая динамика сохранится, несмотря на ограниченный номерной фонд региона. По данным Минтуризма Дагестана, в 2023 году республика приняла 1,75 миллиона туристов, что на 16,7 процента больше, чем в 2022 году. В период высокого спроса загрузка гостиниц была на уровне 90-95 процентов.Высокий интерес россиян к поездкам в Дагестан в летнем сезоне 2024 года подтверждают Coral Travel, "Интурист", "Русский Экспресс", "Мультитур", АЛЕАН, Anex, FUN&amp;SUN и "Дельфин". По данным "Слетать.ру", количество заявок на туры на предстоящий летний сезон уже в восемь раз превышает аналогичный показатель годом ранее.Как отмечает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, Дагестан притягивает туристов благодаря сочетанию природных и исторических достопримечательностей, а также предложению отдыха на Каспийском побережье. Среди популярных локаций – самый большой в России мультимедийный фонтан, расположенный в Дербенте, экраноплан "Лунь" и Сулакский каньон.По мнению экспертов Национального туроператора АЛЕАН, в пользу направления работает и сарафанное радио – позитивные отзывы туристов. Путешествия, в маршруте которых несколько республик Северного Кавказа, включая Дагестан, стали одним из устойчивых трендов, рассказали в "Русском Экспрессе". Точкой старта таких туров может быть, например, Махачкала, а заканчивать маршрут и вылетать домой можно из Грозного, Владикавказа или Минеральных Вод.В летнем сезоне 2024 года экскурсионные и пляжные туры в Дагестан подорожали в среднем на 10-15 процентов. Это связано с ростом тарифов в отелях, увеличением расходов на транспортное и экскурсионное обслуживание. Так, у Coral Travel тур "Огни Дагестана" – от 51 260 рублей на двоих без учета проезда. У PEGAS Touristik "Большое путешествие по Дагестану" – от 77 767 рублей на двоих без авиаперелета. Пляжный тур на неделю с вылетом из Москвы 7 июня с размещением на базе отдыха составит 59 тысяч рублей. "Русский Экспресс" предлагает экскурсионный тур на шесть дней по Дагестану с посещением Махачкалы, Сулакского каньона, Хунзаха, Гуниба, Гамсутля и Дербента примерно за 80 тысяч рублей на двоих без перелета. У FUN&amp;SUN экскурсионный тур с авиабилетами из Москвы на семь ночей – от 109 тысяч рублей на двоих.
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туризм, новости - туризм, дербент, махачкала, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), coral travel, интурист, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дербент, Махачкала, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Coral Travel, Интурист, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Дагестан

АТОР: продажи путевок в Дагестан вырастут, несмотря на дефицит гостиниц

© РИА Новости / Светлана БаеваРека Сулак и Чиркейская ГЭС
Река Сулак и Чиркейская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. У туроператоров появились путевки в Дагестан на весну и лето 2024 года, спрос ожидаемо высокий, эксперты узнали стоимость экскурсионного и пляжного отдыха, сообщает АТОР.
Направление стало очень модным у наших путешественников. По оценкам туроператоров, продажи путевок в Дагестан в 2023 году увеличились на 20-30 процентов. По прогнозам, в 2024 году схожая динамика сохранится, несмотря на ограниченный номерной фонд региона.
По данным Минтуризма Дагестана, в 2023 году республика приняла 1,75 миллиона туристов, что на 16,7 процента больше, чем в 2022 году. В период высокого спроса загрузка гостиниц была на уровне 90-95 процентов.
Высокий интерес россиян к поездкам в Дагестан в летнем сезоне 2024 года подтверждают Coral Travel, "Интурист", "Русский Экспресс", "Мультитур", АЛЕАН, Anex, FUN&SUN и "Дельфин". По данным "Слетать.ру", количество заявок на туры на предстоящий летний сезон уже в восемь раз превышает аналогичный показатель годом ранее.
Как отмечает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, Дагестан притягивает туристов благодаря сочетанию природных и исторических достопримечательностей, а также предложению отдыха на Каспийском побережье. Среди популярных локаций – самый большой в России мультимедийный фонтан, расположенный в Дербенте, экраноплан "Лунь" и Сулакский каньон.
По мнению экспертов Национального туроператора АЛЕАН, в пользу направления работает и сарафанное радио – позитивные отзывы туристов. Путешествия, в маршруте которых несколько республик Северного Кавказа, включая Дагестан, стали одним из устойчивых трендов, рассказали в "Русском Экспрессе". Точкой старта таких туров может быть, например, Махачкала, а заканчивать маршрут и вылетать домой можно из Грозного, Владикавказа или Минеральных Вод.
В летнем сезоне 2024 года экскурсионные и пляжные туры в Дагестан подорожали в среднем на 10-15 процентов. Это связано с ростом тарифов в отелях, увеличением расходов на транспортное и экскурсионное обслуживание.
Так, у Coral Travel тур "Огни Дагестана" – от 51 260 рублей на двоих без учета проезда. У PEGAS Touristik "Большое путешествие по Дагестану" – от 77 767 рублей на двоих без авиаперелета. Пляжный тур на неделю с вылетом из Москвы 7 июня с размещением на базе отдыха составит 59 тысяч рублей. "Русский Экспресс" предлагает экскурсионный тур на шесть дней по Дагестану с посещением Махачкалы, Сулакского каньона, Хунзаха, Гуниба, Гамсутля и Дербента примерно за 80 тысяч рублей на двоих без перелета. У FUN&SUN экскурсионный тур с авиабилетами из Москвы на семь ночей – от 109 тысяч рублей на двоих.
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