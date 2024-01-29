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ЦБ заявил, что банки обязаны везде указывать ПСК рядом со ставкой
ЦБ заявил, что банки обязаны везде указывать ПСК рядом со ставкой - РИА Новости, 29.01.2024
ЦБ заявил, что банки обязаны везде указывать ПСК рядом со ставкой
Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайтах кредиторов в России, должна размещаться только вместе с... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T22:32
2024-01-29T22:32
2024-01-29T22:38
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайтах кредиторов в России, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК), эти сведения обязательно приводить во всех возможных контекстах и одинаковым со ставкой шрифтом, говорится в материалах ЦБ РФ. С 21 января в России вступила в силу норма закона, согласно которой банки обязаны указывать ПСК на своих сайтах и в офисах рядом со ставкой. "Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайте кредитора, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК)", - указал регулятор. Речь идет в том числе о публикациях на баннерах, в калькуляторах, всплывающих окнах. При этом сведения о процентных ставках и ПСК следует указывать одинаковым по размеру шрифтом, пояснил ЦБ. Также регулятор напомнил, что согласно закону, в расчет ПСК должны быть включены все платежи заемщика, от которых зависят условия кредита (ставка, срок и так далее). Кроме того, кредиторы теперь обязаны не позднее чем на следующий день после заключения договора сообщать клиенту об услугах, которые он приобрел вместе с кредитом, и праве отказаться от них в течение 30 дней. В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что банки обязаны везде указывать ПСК рядом со ставкой
ЦБ: банки должны везде указывать ПСК рядом со ставкой тем же шрифтом
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайтах кредиторов в России, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК), эти сведения обязательно приводить во всех возможных контекстах и одинаковым со ставкой шрифтом, говорится в материалах ЦБ РФ.
С 21 января в России вступила в силу норма закона, согласно которой банки обязаны указывать ПСК на своих сайтах и в офисах рядом со ставкой.
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"Информация о процентных ставках по кредиту или займу, которая представлена в офисах или на сайте кредитора, должна размещаться только вместе с данными о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК)", - указал регулятор.
Речь идет в том числе о публикациях на баннерах, в калькуляторах, всплывающих окнах. При этом сведения о процентных ставках и ПСК следует указывать одинаковым по размеру шрифтом, пояснил ЦБ.
Также регулятор напомнил, что согласно закону, в расчет ПСК должны быть включены все платежи заемщика, от которых зависят условия кредита (ставка, срок и так далее). Кроме того, кредиторы теперь обязаны не позднее чем на следующий день после заключения договора сообщать клиенту об услугах, которые он приобрел вместе с кредитом, и праве отказаться от них в течение 30 дней.
В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.
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