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Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку - РИА Новости, 29.01.2024
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02:17 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/proslushka-1924040704.html
Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку
Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку - РИА Новости, 29.01.2024
Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку
Для того, чтобы проверить, кто прослушивает ваш смартфон, есть несколько действенных методов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T02:17
2024-01-29T02:17
технологии
василий шутов
смартфон
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для того, чтобы проверить, кто прослушивает ваш смартфон, есть несколько действенных методов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Сначала нужно оценить очевидные моменты: перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи. Это может быть вызвано как объективными причинами, так и шпионскими действиями.Затем следует проверить смартфон с помощью антивирусных программ либо специальных USSD-команд. “Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете”, - говорит эксперт. Найденные сомнительные или явно лишние приложения следует удалить. Еще эффективнее сброс настроек смартфона до заводских и установка нового софта.Но все это поможет отследить лишь непрофессиональный шпионаж. Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, простой россиянин ее, скорее всего, даже не заподозрит, заключил Шутов.
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технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны
Технологии, Василий Шутов, смартфон, Смартфоны
Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку

Эксперт Шутов назвал перегрев смартфона и разрядку батареи признаками прослушки

© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для того, чтобы проверить, кто прослушивает ваш смартфон, есть несколько действенных методов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Сначала нужно оценить очевидные моменты: перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи. Это может быть вызвано как объективными причинами, так и шпионскими действиями.
Затем следует проверить смартфон с помощью антивирусных программ либо специальных USSD-команд. “Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете”, - говорит эксперт. Найденные сомнительные или явно лишние приложения следует удалить. Еще эффективнее сброс настроек смартфона до заводских и установка нового софта.
Но все это поможет отследить лишь непрофессиональный шпионаж. Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, простой россиянин ее, скорее всего, даже не заподозрит, заключил Шутов.
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