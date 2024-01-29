https://ria.ru/20240129/proslushka-1924040704.html

Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку

Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку - РИА Новости, 29.01.2024

Россиян научили, как проверить смартфон на прослушку

Для того, чтобы проверить, кто прослушивает ваш смартфон, есть несколько действенных методов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T02:17

2024-01-29T02:17

2024-01-29T02:17

технологии

василий шутов

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для того, чтобы проверить, кто прослушивает ваш смартфон, есть несколько действенных методов, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Сначала нужно оценить очевидные моменты: перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи. Это может быть вызвано как объективными причинами, так и шпионскими действиями.Затем следует проверить смартфон с помощью антивирусных программ либо специальных USSD-команд. “Для разных типов устройств действуют разные команды - их легко найти в Интернете”, - говорит эксперт. Найденные сомнительные или явно лишние приложения следует удалить. Еще эффективнее сброс настроек смартфона до заводских и установка нового софта.Но все это поможет отследить лишь непрофессиональный шпионаж. Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, простой россиянин ее, скорее всего, даже не заподозрит, заключил Шутов.

https://ria.ru/20240127/smartfon-1923821912.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, василий шутов, смартфон, смартфоны