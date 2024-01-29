https://ria.ru/20240129/proekt-1924091997.html

В ГД рекомендовали принять проект о лишении имущества за фейки об армии

В ГД рекомендовали принять проект о лишении имущества за фейки об армии - РИА Новости, 29.01.2024

В ГД рекомендовали принять проект о лишении имущества за фейки об армии

Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:27

2024-01-29T11:27

2024-01-29T12:20

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений с учетом поправок.Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте законопроекта на принятие ко второму чтению."Дополнить словами "а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта с учетом поправок на принятие.Добавляется что под деятельностью, направленной против безопасности РФ подразумеваются, в том числе, содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1), прохождение обучения в этих целях ( ст. 281.2) и организация диверсионного сообщества(ст.281.3). Также данные статьи добавляются в примечании к статье 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Также под направленной против безопасности Российской Федерации деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организацию преступного сообщества или участие в нем.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.Помимо конфискации имущества законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html

https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html

https://ria.ru/20240117/prigovor-1921810999.html

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госдума рф, вооруженные силы рф, россия