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Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/prodekspo-1924228047.html
Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве
Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве - РИА Новости, 29.01.2024
Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве
Представители бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа презентуют свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:23
2024-01-29T20:23
ханты-мансийский автономный округ
экономика
ханты-мансийский автономный округ
москва
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Представители бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа презентуют свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо", которая пройдет в Москве с 5 по 9 февраля, сообщает Фонд развития Югры. "Рыбную продукцию, снеки, икру представят – рыбокомбинат Ханты-Мансийска, Югорский рыбоводный завод, ИП Киршина А.В. (ТМ "Атарма"). Индивидуальные предприниматели… презентуют готовые блюда, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов "Органик", а также АО "Саранпаульская оленеводческая компания" привезет продукцию из оленины. Также гости выставки попробуют кондитерские изделия от ПК "Ханты-Мансийский", иван-чай от ООО "Чайный дом "Чистота" и дикоросы ООО "Регион-К", - говорится в сообщении. Помимо этого, в рамках деловой программы заместитель губернатора Югры Сергей Черняев представит опыт региона в развитии органической продукции, а заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый презентует новое направление в АПК региона - сертификацию продукции стандартам "Халяль". В прошлом году производители ХМАО привезли семь наград по итогам участия в международном дегустационном конкурсе "Лучший продукт-2023", который проходил в рамках выставки. Также на "Продэкспо" участники от Югры договорились о поставках продукции на сумму более 276 миллионов рублей в более 20 регионов России и семь стран, в том числе ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению, Турцию и Сербию.
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экономика, ханты-мансийский автономный округ, москва, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ханты-Мансийск

Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонсервированные овощи на выставке "ПродЭкспо"
Консервированные овощи на выставке ПродЭкспо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консервированные овощи на выставке "ПродЭкспо". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Представители бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа презентуют свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо", которая пройдет в Москве с 5 по 9 февраля, сообщает Фонд развития Югры.
«
"Рыбную продукцию, снеки, икру представят – рыбокомбинат Ханты-Мансийска, Югорский рыбоводный завод, ИП Киршина А.В. (ТМ "Атарма"). Индивидуальные предприниматели… презентуют готовые блюда, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов "Органик", а также АО "Саранпаульская оленеводческая компания" привезет продукцию из оленины. Также гости выставки попробуют кондитерские изделия от ПК "Ханты-Мансийский", иван-чай от ООО "Чайный дом "Чистота" и дикоросы ООО "Регион-К", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в рамках деловой программы заместитель губернатора Югры Сергей Черняев представит опыт региона в развитии органической продукции, а заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый презентует новое направление в АПК региона - сертификацию продукции стандартам "Халяль".
В прошлом году производители ХМАО привезли семь наград по итогам участия в международном дегустационном конкурсе "Лучший продукт-2023", который проходил в рамках выставки. Также на "Продэкспо" участники от Югры договорились о поставках продукции на сумму более 276 миллионов рублей в более 20 регионов России и семь стран, в том числе ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению, Турцию и Сербию.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаХанты-Мансийский автономный округМоскваХанты-Мансийск
 
 
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