https://ria.ru/20240129/prodekspo-1924228047.html

Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве

Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве - РИА Новости, 29.01.2024

Югорские производители представят товары на "ПродЭкспо" в Москве

Представители бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа презентуют свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:23

2024-01-29T20:23

2024-01-29T20:23

ханты-мансийский автономный округ

экономика

ханты-мансийский автономный округ

москва

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Представители бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа презентуют свою продукцию на 31-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо", которая пройдет в Москве с 5 по 9 февраля, сообщает Фонд развития Югры. "Рыбную продукцию, снеки, икру представят – рыбокомбинат Ханты-Мансийска, Югорский рыбоводный завод, ИП Киршина А.В. (ТМ "Атарма"). Индивидуальные предприниматели… презентуют готовые блюда, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов "Органик", а также АО "Саранпаульская оленеводческая компания" привезет продукцию из оленины. Также гости выставки попробуют кондитерские изделия от ПК "Ханты-Мансийский", иван-чай от ООО "Чайный дом "Чистота" и дикоросы ООО "Регион-К", - говорится в сообщении. Помимо этого, в рамках деловой программы заместитель губернатора Югры Сергей Черняев представит опыт региона в развитии органической продукции, а заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый презентует новое направление в АПК региона - сертификацию продукции стандартам "Халяль". В прошлом году производители ХМАО привезли семь наград по итогам участия в международном дегустационном конкурсе "Лучший продукт-2023", который проходил в рамках выставки. Также на "Продэкспо" участники от Югры договорились о поставках продукции на сумму более 276 миллионов рублей в более 20 регионов России и семь стран, в том числе ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению, Турцию и Сербию.

https://ria.ru/20240129/patent-1924227241.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ханты-мансийский автономный округ, москва, ханты-мансийск