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В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений - РИА Новости, 29.01.2024
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04:53 29.01.2024 (обновлено: 04:54 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html
В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений
В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений - РИА Новости, 29.01.2024
В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений
Антитеррористическая комиссия Приморья в 2023 году выявила и пресекла в регионе 27 преступлений террористической направленности и 10 случаев экстремизма, все... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:53
2024-01-29T04:54
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморья в 2023 году выявила и пресекла в регионе 27 преступлений террористической направленности и 10 случаев экстремизма, все виновные привлечены к ответственности, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья в своем Telegram-канале. "(В 2023 году) выявлено и пресечено 27 преступлений террористической направленности, 10 преступлений экстремистской направленности. Привлечено к уголовной ответственности 29 лиц за совершение террористических преступлений, 11 лиц за совершение экстремистских преступлений", - говорится в сообщении. Ранее комиссия запустила чат-бот и призвала анонимно - без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона – сообщать о тех, кто разжигает ненависть и вражду, "пропагандирует зло и террор".
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приморский край
Приморский край
В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений

В Приморье в 2023 году выявили и пресекли 27 террористических преступлений

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморья в 2023 году выявила и пресекла в регионе 27 преступлений террористической направленности и 10 случаев экстремизма, все виновные привлечены к ответственности, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья в своем Telegram-канале.
"(В 2023 году) выявлено и пресечено 27 преступлений террористической направленности, 10 преступлений экстремистской направленности. Привлечено к уголовной ответственности 29 лиц за совершение террористических преступлений, 11 лиц за совершение экстремистских преступлений", - говорится в сообщении.
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Ранее комиссия запустила чат-бот и призвала анонимно - без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона – сообщать о тех, кто разжигает ненависть и вражду, "пропагандирует зло и террор".
 
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