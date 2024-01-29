https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html

В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений

В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений - РИА Новости, 29.01.2024

В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений

Антитеррористическая комиссия Приморья в 2023 году выявила и пресекла в регионе 27 преступлений террористической направленности и 10 случаев экстремизма, все... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:53

2024-01-29T04:53

2024-01-29T04:54

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Антитеррористическая комиссия Приморья в 2023 году выявила и пресекла в регионе 27 преступлений террористической направленности и 10 случаев экстремизма, все виновные привлечены к ответственности, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья в своем Telegram-канале. "(В 2023 году) выявлено и пресечено 27 преступлений террористической направленности, 10 преступлений экстремистской направленности. Привлечено к уголовной ответственности 29 лиц за совершение террористических преступлений, 11 лиц за совершение экстремистских преступлений", - говорится в сообщении. Ранее комиссия запустила чат-бот и призвала анонимно - без регистрации и ввода персональных данных, в том числе номера телефона – сообщать о тех, кто разжигает ненависть и вражду, "пропагандирует зло и террор".

https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html

приморский край

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приморский край