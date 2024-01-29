https://ria.ru/20240129/prigovor-1924072226.html
Массовый убийца Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде
Массовый убийца Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде - РИА Новости, 29.01.2024
Массовый убийца Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде
Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России, следует из... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:02
2024-01-29T10:02
2024-01-29T10:02
происшествия
челябинская область
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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России, следует из данных электронной картотеки высшего судебного органа. Пермский краевой суд в декабре 2022 года за убийства в вузе приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку, а в июне 2023-го апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание в силе. В решении суда было также указано, что осужденный имеет право обжаловать приговор в ВС РФ в кассационном порядке, при этом приговор после апелляции уже вступил в силу. "Заявителем Бекмансуровым обжалуется судебный акт первой инстанции от 28 декабря 2022 года", - указано в электронной картотеке Верховного суда РФ. В электронной судебной карточке указано, что кассационная жалоба от Бекмансурова поступила в декабре 2023 года. "Жалоба к нам поступила 26 декабря. Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено: много возражений (по кассационной жалобе)", - пояснили РИА Новости в краевом суде, через который, согласно порядку, жалоба направляется в Верховный суд. В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Итого 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство". При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Осведомленный источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что пожизненный приговор Бекмансуров должен отбывать в тюрьме в Челябинской области.
https://ria.ru/20230627/bekmansurov-1880700598.html
https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834691303.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
Массовый убийца Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде
Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, обжаловал приговор
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости.
Массовый убийца Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России, следует из данных электронной картотеки
высшего судебного органа.
Пермский краевой суд в декабре 2022 года за убийства в вузе приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку, а в июне 2023-го апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание в силе. В решении суда было также указано, что осужденный имеет право обжаловать приговор в ВС РФ в кассационном порядке, при этом приговор после апелляции уже вступил в силу.
Источник рассказал, где Бекмансуров будет отбывать наказание
"Заявителем Бекмансуровым обжалуется судебный акт первой инстанции от 28 декабря 2022 года", - указано в электронной картотеке Верховного суда РФ.
В электронной судебной карточке указано, что кассационная жалоба от Бекмансурова поступила в декабре 2023 года.
"Жалоба к нам поступила 26 декабря. Пока само дело находится в Пермском краевом суде, оно не отправлено: много возражений (по кассационной жалобе)", - пояснили РИА Новости в краевом суде, через который, согласно порядку, жалоба направляется в Верховный суд.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и ранив еще несколько десятков. Итого 59 человек проходили потерпевшими по статье "Покушение на убийство".
При задержании массовый убийца был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. Осведомленный источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что пожизненный приговор Бекмансуров должен отбывать в тюрьме в Челябинской области
.
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