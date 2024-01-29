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Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР - РИА Новости, 29.01.2024
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12:19 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/pridnestrove-1924104567.html
Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР
Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР - РИА Новости, 29.01.2024
Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР
Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:19
2024-01-29T12:19
в мире
украина
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
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КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей. В понедельник украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год. "Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - сказал Роговей на брифинге в Кишиневе. При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией. "Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - добавил дипломат. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как "пакет "Берлин плюс". К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html
https://ria.ru/20231214/pridnestrove-1915713491.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
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в мире, украина, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
В мире, Украина, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР

Посол: Украина отказывается вести переговоры с Россией по вопросу Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей.
В понедельник украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год.
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В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
10 января, 21:22
"Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - сказал Роговей на брифинге в Кишиневе.
При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией. "Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - добавил дипломат.
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14 декабря 2023, 11:43

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как "пакет "Берлин плюс". К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
5 декабря 2023, 08:00
 
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