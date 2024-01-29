Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР
Посол: Украина отказывается вести переговоры с Россией по вопросу Приднестровья
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей.
В понедельник украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год.
"Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - сказал Роговей на брифинге в Кишиневе.
При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией. "Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - добавил дипломат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как "пакет "Берлин плюс". К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.