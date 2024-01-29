https://ria.ru/20240129/pridnestrove-1924104567.html

Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР

Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР - РИА Новости, 29.01.2024

Украинский посол заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по ПМР

Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:19

2024-01-29T12:19

2024-01-29T12:19

в мире

украина

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе

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КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям Украины, ответственным за приднестровское направление Паун Роговей. В понедельник украинский дипломат встретился в Кишиневе с вице-премьером, главой Бюро по реинтеграции Олегом Серебряном, с которым обсудил ситуацию в Приднестровье. Стороны также подвели итоги совместной работы за 2023 год. "Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - сказал Роговей на брифинге в Кишиневе. При этом он подчеркнул, что Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией. "Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - добавил дипломат. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. В июне 2016 года в ходе переговоров между Кишиневом и Тирасполем были согласованы восемь пунктов для дальнейшего переговорного процесса, которые в совокупности известны как "пакет "Берлин плюс". К апрелю 2018 года шесть из этих пунктов были реализованы. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.

https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html

https://ria.ru/20231214/pridnestrove-1915713491.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе