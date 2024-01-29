https://ria.ru/20240129/prestupnik-1924049682.html

СМИ: в японской больнице умер преступник, которого разыскивали 50 лет

СМИ: в японской больнице умер преступник, которого разыскивали 50 лет - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: в японской больнице умер преступник, которого разыскивали 50 лет

Мужчина, который несколько дней назад при поступлении в больницу назвал себя преступником Сатоси Кирисимой, умер, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:02

2024-01-29T04:02

2024-01-29T10:46

токио

канагава

в мире

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Мужчина, который несколько дней назад при поступлении в больницу назвал себя преступником Сатоси Кирисимой, умер, сообщил телеканал NHK. Кирисиму безуспешно разыскивали 50 лет за причастность к серии терактов, проведенных леворадикальной организацией "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии". Он подозревался в том, что заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года. Представитель больницы в префектуре Канагава по соседству с Токио 25 января сообщил в полицию, что 70-летний мужчина, поступивший в клинику под другим именем, заявил, что он и есть Сатоси Кирисима. У мужчины была последняя стадия рака желудка, и он заявил, что хочет закончить свои дни под своим настоящим именем. Он рассказал подробности подготовки взрыва в Корейском индустриально-экономическом институте. Полиция начала экспертизу ДНК. По данным NHK, утром в понедельник стало известно, что Кирисима умер. Полиция считает, что вероятность того, что это действительно Сатоси Кирисима, высока, и продолжает расследование. На счету леворадикальной организации "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии" 12 взрывов, в частности, теракт в здании Mitsubishi Heavy Industries 30 августа 1974 года, в результате которого погибло восемь человек и еще 165 получили тяжелые ранения. По делу о взрывах были арестованы восемь человек. Двое из них затем были освобождены, но в настоящее время находятся в международном розыске. Как уточняет телеканал, поскольку эти двое до сих пор находятся в международном розыске, срок давности их преступления не истек. Таким образом, и срок давности преступления Сатоси Кирисимы также не считается истекшим.

https://ria.ru/20231202/polsha-1913319190.html

https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html

токио

канагава

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токио, канагава, в мире