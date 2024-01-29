https://ria.ru/20240129/predskazanie-1924048359.html

В "Симпсонах" нашли зловещее предсказание о Техасе

В "Симпсонах" нашли зловещее предсказание о Техасе - РИА Новости, 29.01.2024

В "Симпсонах" нашли зловещее предсказание о Техасе

В американском сегменте Сети обратили внимание на серию культового анимационного сериала "Симпсоны", в которой упоминается "Независимая республика Техас". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T03:30

2024-01-29T03:30

2024-01-29T09:34

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В американском сегменте Сети обратили внимание на серию культового анимационного сериала "Симпсоны", в которой упоминается "Независимая республика Техас".В девятом эпизоде ​​23-го сезона, вышедшем в эфир в 2011 году под названием "Праздники минувшего будущего", действие разворачивается в том числе в футуристическом будущем. В эпизоде есть момент, где одна и героинь отправляется домой с помощью телепорта, однако из-за беременности ее не пропускают на терминале.Перед ней телепортом воспользовались два человека, при этом местом назначения одного из них была "Независимая республика Техас".Ряд пользователей соцсети X из США отметили, что это является очередным предсказанием от создателей сериала.Ранее фанаты неоднократно обнаруживали в "Симпсонах" предсказания из прошлого. В 2000 году в одном из эпизодов было предсказание о том, что Дональд Трамп станет президентом США, а в 1993-м авторы включили в один из эпизодов эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии - спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса. В "Симпсонах" также есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне прошлого года.Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.

https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html

https://ria.ru/20230805/simpsony-1887309070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, джо байден, дональд трамп