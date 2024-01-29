https://ria.ru/20240129/predprinimatelstvo-1924116307.html
Работать на себя: как правильно и без лишних затрат открыть свое дело
Работать на себя: как правильно и без лишних затрат открыть свое дело - РИА Новости, 29.01.2024
Работать на себя: как правильно и без лишних затрат открыть свое дело
РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:23
2024-01-29T13:23
2024-01-29T13:23
твой бизнес
вопрос решен
россия
предприниматели
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924121993_0:103:3070:1831_1920x0_80_0_0_be1fbce693ad3fe741313fc59006ffeb.jpg
ВОПРОС:Хочу открыть свой бизнес. Что нужно сделать, чтобы поскорее начать полноценную работу?ОТВЕТ:Мы попросили экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) рассказать о самых важных моментах, которые нужно знать при запуске нового бизнеса.Первый шаг – зарегистрировать бизнесСпециалисты советуют пройти регистрацию дистанционно – это сэкономит время и средства, уплачиваемые в качестве госпошлины. Зарегистрировать бизнес онлайн можно на сайте ФНС, на портале "Госуслуги", на Цифровой платформе МСП.РФ, а также на сайтах ряда банков.Для онлайн-регистрации вам потребуется электронная подпись. В остальном – все документы те же, что и при очной регистрации: для ИП – это паспорт, СНИЛС, ИНН; для юридических лиц – паспорт учредителя, устав, решение об учреждении общества. Также для регистрации нужно выбрать виды деятельности по ОКВЭД и указать в заявлении не менее четырех цифровых знаков соответствующего кода.Когда налоговая служба зарегистрирует предприятие, вы получаете на указанный в заявлении адрес электронной почты документы: о постановке на учет, о внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, учредительный документ с отметкой регистрирующего органа. Получить документы на физическом носителе можно в налоговой либо МФЦ.Назначить руководителяЕсли единственный учредитель намерен сам исполнять обязанности генерального директора, можно оформить назначение решением единственного участника. Выплаты руководителю организации, в том числе если он ее единственный учредитель, следует рассматривать как производимые в рамках трудовых отношений (письмо Минфина от 20.11.2019 № 03-12-13/89698).Внести уставный капиталСогласно законодательству, на внесение уставного капитала учредителям ООО отводится четыре месяца. Деньги можно перевести с личного счета на счет компании или наличными (заполнив кассовый ордер). Минимум 10 тысяч рублей должно быть внесено в денежной форме. При внесении в уставной капитал имущества номинальной стоимостью более 20 тысяч рублей привлечение независимого оценщика обязательно.Уведомить контролирующие органыПолный список видов деятельности, о начале которых необходимо подавать уведомление, определен постановлением правительства РФ от 16.07.2009 № 584. Например, если открываете магазин или кафе, нужно уведомить Роспотребнадзор, а если планируете заниматься перевозками – Ространснадзор.Если среди заявленных вами видов коммерческой деятельности есть лицензируемые, нужно получить лицензию. Перечень таких видов деятельности можно найти в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".Также нужно получить в территориальном органе Росстата информационное письмо с кодами статистики (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО и др.).Оформить работниковЗапись в трудовую книжку работника необходимо внести в течение пяти рабочих дней после заключения трудового договора или издания приказа. Если индивидуальный предприниматель привлекает сотрудников по гражданско-правовым договорам (ГПД), необходимо встать на учет в Социальном фонде России (в течение 30 дней после заключения такого договора).Также работодатель обязан провести специальную оценку условий труда в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса РФ. У новых компаний на это есть 12 месяцев со дня, когда работник приступил к своим обязанностям в вашем офисе или на предприятии.Расчетный счет и печатьИметь расчетный счет и печать предприниматели в большинстве случаев не обязаны, но имеют на это право по закону. Однако, если индивидуальный предприниматель без расчетного счета может вполне обойтись, то у организации полноценно работать без него вряд ли получится. В любом случае, при открытии расчетного счета в банке уведомлять об этом налоговую службу и внебюджетные фонды не нужно, это сделает сам банк.Что касается печати, то в некоторых случаях законодательством предусмотрено ее обязательное использование: например, на бланках строгой отчетности, приходных кассовых ордерах. Информация о наличии печати должна содержаться в уставе общества. По умолчанию считается, что организация работает без печати. И если вы заявили об использовании печати, то должны заверять ею все документы.Касса и бухучетТакже для ведения бизнеса вам может понадобиться кассовый аппарат или онлайн-касса, которые должны быть зарегистрированы в налоговой службе.Не следует забывать и про бухгалтерию. Предприниматель может выбрать один из нескольких способов ведения бухгалтерского учета: нанять штатного бухгалтера, передать бухучет на аутсорсинг или начать вести его самостоятельно через онлайн-сервисы.Все указанные выше моменты более подробно будут освещены в следующих материалах раздела "Вопрос решен".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вопрос решен , россия, предприниматели, корпорация мсп
Твой бизнес, Вопрос решен , Россия, Предприниматели, Корпорация МСП
Хочу открыть свой бизнес. Что нужно сделать, чтобы поскорее начать полноценную работу?
Мы попросили экспертов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) рассказать о самых важных моментах, которые нужно знать при запуске нового бизнеса.
Первый шаг – зарегистрировать бизнес
Специалисты советуют пройти регистрацию дистанционно – это сэкономит время и средства, уплачиваемые в качестве госпошлины. Зарегистрировать бизнес онлайн можно на сайте ФНС
, на портале "Госуслуги", на Цифровой платформе МСП.РФ
, а также на сайтах ряда банков.
Для онлайн-регистрации вам потребуется электронная подпись. В остальном – все документы те же, что и при очной регистрации: для ИП – это паспорт, СНИЛС, ИНН; для юридических лиц – паспорт учредителя, устав, решение об учреждении общества. Также для регистрации нужно выбрать виды деятельности по ОКВЭД и указать в заявлении не менее четырех цифровых знаков соответствующего кода.
Когда налоговая служба зарегистрирует предприятие, вы получаете на указанный в заявлении адрес электронной почты документы: о постановке на учет, о внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, учредительный документ с отметкой регистрирующего органа. Получить документы на физическом носителе можно в налоговой либо МФЦ.
Если единственный учредитель намерен сам исполнять обязанности генерального директора, можно оформить назначение решением единственного участника. Выплаты руководителю организации, в том числе если он ее единственный учредитель, следует рассматривать как производимые в рамках трудовых отношений (письмо Минфина
от 20.11.2019 № 03-12-13/89698).
Согласно законодательству, на внесение уставного капитала учредителям ООО отводится четыре месяца. Деньги можно перевести с личного счета на счет компании или наличными (заполнив кассовый ордер). Минимум 10 тысяч рублей должно быть внесено в денежной форме. При внесении в уставной капитал имущества номинальной стоимостью более 20 тысяч рублей привлечение независимого оценщика обязательно.
Уведомить контролирующие органы
Полный список видов деятельности, о начале которых необходимо подавать уведомление, определен постановлением правительства РФ от 16.07.2009 № 584. Например, если открываете магазин или кафе, нужно уведомить Роспотребнадзор
, а если планируете заниматься перевозками – Ространснадзор
.
Если среди заявленных вами видов коммерческой деятельности есть лицензируемые, нужно получить лицензию. Перечень таких видов деятельности можно найти в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Также нужно получить в территориальном органе Росстата
информационное письмо с кодами статистики (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО и др.).
Запись в трудовую книжку работника необходимо внести в течение пяти рабочих дней после заключения трудового договора или издания приказа. Если индивидуальный предприниматель привлекает сотрудников по гражданско-правовым договорам (ГПД), необходимо встать на учет в Социальном фонде России (в течение 30 дней после заключения такого договора).
Также работодатель обязан провести специальную оценку условий труда в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса РФ. У новых компаний на это есть 12 месяцев со дня, когда работник приступил к своим обязанностям в вашем офисе или на предприятии.
Иметь расчетный счет и печать предприниматели в большинстве случаев не обязаны, но имеют на это право по закону. Однако, если индивидуальный предприниматель без расчетного счета может вполне обойтись, то у организации полноценно работать без него вряд ли получится. В любом случае, при открытии расчетного счета в банке уведомлять об этом налоговую службу и внебюджетные фонды не нужно, это сделает сам банк.
Что касается печати, то в некоторых случаях законодательством предусмотрено ее обязательное использование: например, на бланках строгой отчетности, приходных кассовых ордерах. Информация о наличии печати должна содержаться в уставе общества. По умолчанию считается, что организация работает без печати. И если вы заявили об использовании печати, то должны заверять ею все документы.
Также для ведения бизнеса вам может понадобиться кассовый аппарат или онлайн-касса, которые должны быть зарегистрированы в налоговой службе.
Не следует забывать и про бухгалтерию. Предприниматель может выбрать один из нескольких способов ведения бухгалтерского учета: нанять штатного бухгалтера, передать бухучет на аутсорсинг или начать вести его самостоятельно через онлайн-сервисы.
Все указанные выше моменты более подробно будут освещены в следующих материалах раздела "Вопрос решен".