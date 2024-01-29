https://ria.ru/20240129/predprinimatel-1924242529.html

Адвокат Ванецяна опроверг данные о заключении предпринимателя под стражу

Адвокат Ванецяна опроверг данные о заключении предпринимателя под стражу - РИА Новости, 29.01.2024

Адвокат Ванецяна опроверг данные о заключении предпринимателя под стражу

Информация о заключении под стражу в РФ предпринимателя Карена Ванецяна не соответствует действительности, говорится в заявлении группы его адвокатов. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:21

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ЕРЕВАН, 29 янв - РИА Новости. Информация о заключении под стражу в РФ предпринимателя Карена Ванецяна не соответствует действительности, говорится в заявлении группы его адвокатов. В понедельник Telegram-канал 112 сообщил о задержании в Москве владельца бренда "Олейна" Карена Ванецяна. "Учитывая, что уголовное преследование, инициированное против нашего доверителя, крупного международного предпринимателя Карена Ванецяна было предано огласке следственным комитетом и генпрокуратурой (Армении - ред.), а сегодня СМИ распространили информацию о задержании Карена Ванецяна в России, считаем необходимым заявить следующее <...> Карен Ванецян - на свободе и слухи о том, что он находится в под стражей, не соответствуют действительности", - отмечается в заявлении адвокатов, размещенном в соцсети Facebook*. Там же указывается, что Ванецян постоянно в Армении не проживает и занимается крупной предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в Российской Федерации. "Обвинения, содержащиеся в постановлении прокурора (в Армении - ред.) от 1 ноября 2023 года об инициировании публичного уголовного преследования в отношении Карена Ванецяна касаются отмывания денег, но это лишь версия прокуратуры и следственного органа. Чтобы версия действительно стала обвинением, должны быть свидетельствующие о ней, точнее, обосновывающие ее сведения. В данном случае Карену Ванецяну приписываются действия, к которым он не имеет никакого отношения ни в теоретическом, ни в практическом смысле. Либо это действия общего характера, которые не имеют никакого отношения к уголовному кодексу", - отмечается в заявлении. Адвокаты подчеркнули, что решение о заочном аресте Ванецяна было принято в Армении "с множеством процессуальных нарушений", обжаловано в Кассационном суде, поэтому не вступило в законную силу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924177691.html

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армения, россия, москва