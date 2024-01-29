https://ria.ru/20240129/posolstvo-1924050351.html
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль
Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:23
2024-01-29T04:23
2024-01-29T05:28
россия
южная корея
сеул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg
СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. Инцидент произошел вечером в воскресенье около 22.10 (16.10 мск) в районе Чонно-гу в Сеуле. В результате аварии полицейский, работавший на посту, получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует подробности происшествия.В самом посольстве сообщили РИА Новости, что инцидент никак не сказался на работе дипмиссии и не угрожал жизни и здоровью дипломатов.
https://ria.ru/20240109/ssha-1920216887.html
россия
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e07fa257440ea76316bfb78f864144cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, сеул, в мире
Россия, Южная Корея, Сеул, В мире
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль
"Ренхап": в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник