https://ria.ru/20240129/posolstvo-1924050351.html

СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль

СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль

Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:23

2024-01-29T04:23

2024-01-29T05:28

россия

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. Инцидент произошел вечером в воскресенье около 22.10 (16.10 мск) в районе Чонно-гу в Сеуле. В результате аварии полицейский, работавший на посту, получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует подробности происшествия.В самом посольстве сообщили РИА Новости, что инцидент никак не сказался на работе дипмиссии и не угрожал жизни и здоровью дипломатов.

https://ria.ru/20240109/ssha-1920216887.html

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россия, южная корея, сеул, в мире