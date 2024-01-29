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СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль - РИА Новости, 29.01.2024
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04:23 29.01.2024 (обновлено: 05:28 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/posolstvo-1924050351.html
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль
Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:23
2024-01-29T05:28
россия
южная корея
сеул
в мире
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СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. Инцидент произошел вечером в воскресенье около 22.10 (16.10 мск) в районе Чонно-гу в Сеуле. В результате аварии полицейский, работавший на посту, получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует подробности происшествия.В самом посольстве сообщили РИА Новости, что инцидент никак не сказался на работе дипмиссии и не угрожал жизни и здоровью дипломатов.
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россия, южная корея, сеул, в мире
Россия, Южная Корея, Сеул, В мире
СМИ: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль

"Ренхап": в пост охраны у посольства России в Сеуле врезался внедорожник

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 янв - РИА Новости. Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Инцидент произошел вечером в воскресенье около 22.10 (16.10 мск) в районе Чонно-гу в Сеуле. В результате аварии полицейский, работавший на посту, получил серьезные травмы шеи и плеча и был доставлен в больницу.
Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция расследует подробности происшествия.
В самом посольстве сообщили РИА Новости, что инцидент никак не сказался на работе дипмиссии и не угрожал жизни и здоровью дипломатов.
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РоссияЮжная КореяСеулВ мире
 
 
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