https://ria.ru/20240129/pogoda-1924058131.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:04
2024-01-29T08:04
2024-01-29T08:04
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_63a09f30e356d1a85da0219a0b2da9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается температура не выше минус одного градуса
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве
сегодня облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они зиму