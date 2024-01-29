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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.01.2024
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08:04 29.01.2024
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:04
2024-01-29T08:04
москва
погода
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается температура не выше минус одного градуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Москве сегодня облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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