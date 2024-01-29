https://ria.ru/20240129/pogoda-1924058131.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:04

2024-01-29T08:04

2024-01-29T08:04

москва

погода

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, не выше минус 1 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице минус 1 - минус 3, по области - ноль - минус 5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода