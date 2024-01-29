https://ria.ru/20240129/podrostok-1924174182.html
Под Пермью проверяют сообщения об избиении подростка из-за куртки
Под Пермью проверяют сообщения об избиении подростка из-за куртки - РИА Новости, 29.01.2024
Под Пермью проверяют сообщения об избиении подростка из-за куртки
Полиция начала проверку истории об избиении неизвестным мужчиной подростка у магазина в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:18
2024-01-29T16:18
2024-01-29T16:18
происшествия
березники
пермский край
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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку истории об избиении неизвестным мужчиной подростка у магазина в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в краевом МВД. Ранее в группе "Подслушано Березники" в соцсети "ВКонтакте" местной жительницей была опубликована информация, что возле торговой точки в Березниках пьяный мужчина избил ее сына из-за того, что подросток не застегнул куртку. Как сообщила женщина, нападавший, выкрикивая оскорбления, сначала ударил мальчика по лицу, отчего тот упал на землю, потом стал его пинать, угрожая отрезать голову. На снимке, размещенном в паблике матерью, у школьника разбит нос и окровавленное лицо. "Вечером 28 января в отдел полиции города Березники поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений подростку", - рассказали в полиции.
https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березники, пермский край
Происшествия, Березники, Пермский край
Под Пермью проверяют сообщения об избиении подростка из-за куртки
Под Пермью проверяют сообщения об избиении подростка из-за незастегнутой куртки
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку истории об избиении неизвестным мужчиной подростка у магазина в пермских Березниках, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
Ранее в группе "Подслушано Березники" в соцсети "ВКонтакте" местной жительницей была опубликована информация, что возле торговой точки в Березниках пьяный мужчина избил ее сына из-за того, что подросток не застегнул куртку. Как сообщила женщина, нападавший, выкрикивая оскорбления, сначала ударил мальчика по лицу, отчего тот упал на землю, потом стал его пинать, угрожая отрезать голову. На снимке, размещенном в паблике матерью, у школьника разбит нос и окровавленное лицо.
"Вечером 28 января в отдел полиции города Березники поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается лицо, причастное к нанесению телесных повреждений подростку", - рассказали в полиции.
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