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Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91 - РИА Новости, 29.01.2024
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91
Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:27
2024-01-29T12:27
2024-01-29T12:28
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего числа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. "В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных подписей. Недостоверных подписей не имеется", - сообщила Бударина на заседании ЦИК. По ее данным, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составляет 314 тысяч 909, что является достаточным для регистрации кандидата. Как пояснил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев, 91 подпись была признана недействительной в связи с тем, что "некоторые сведения не соответствовали действительности". "Это ничтожно малая доля", - уточнил он.
https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Наталья Бударина, ЦИК РФ
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91
ЦИК: из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной была признана 91
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего числа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
"В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных подписей. Недостоверных подписей не имеется", - сообщила Бударина на заседании ЦИК.
По ее данным, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составляет 314 тысяч 909, что является достаточным для регистрации кандидата.
Как пояснил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина
на выборах Виктор Блажеев, 91 подпись была признана недействительной в связи с тем, что "некоторые сведения не соответствовали действительности".
"Это ничтожно малая доля", - уточнил он.
Штаб Путина объявил о начале активной агитационной кампании