https://ria.ru/20240129/podpisi-1924106675.html

Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91

Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91 - РИА Новости, 29.01.2024

Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91

Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:27

2024-01-29T12:27

2024-01-29T12:28

выборы президента россии — 2024

политика

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наталья бударина

цик рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего числа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. "В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных подписей. Недостоверных подписей не имеется", - сообщила Бударина на заседании ЦИК. По ее данным, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составляет 314 тысяч 909, что является достаточным для регистрации кандидата. Как пояснил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев, 91 подпись была признана недействительной в связи с тем, что "некоторые сведения не соответствовали действительности". "Это ничтожно малая доля", - уточнил он.

https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф