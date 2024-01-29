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Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91 - РИА Новости, 29.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:27 29.01.2024 (обновлено: 12:28 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/podpisi-1924106675.html
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91 - РИА Новости, 29.01.2024
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91
Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:27
2024-01-29T12:28
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
наталья бударина
цик рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего числа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. "В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных подписей. Недостоверных подписей не имеется", - сообщила Бударина на заседании ЦИК. По ее данным, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составляет 314 тысяч 909, что является достаточным для регистрации кандидата. Как пояснил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев, 91 подпись была признана недействительной в связи с тем, что "некоторые сведения не соответствовали действительности". "Это ничтожно малая доля", - уточнил он.
https://ria.ru/20240129/putin-1924102744.html
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политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Наталья Бударина, ЦИК РФ
Из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной признали 91

ЦИК: из 60 тысяч подписей в поддержку Путина недействительной была признана 91

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Девяносто одна подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной, это 0,15% от общего числа, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
"В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч, это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись - это 0,15% от числа проверенных подписей. Недостоверных подписей не имеется", - сообщила Бударина на заседании ЦИК.
По ее данным, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составляет 314 тысяч 909, что является достаточным для регистрации кандидата.
Как пояснил журналистам доверенное лицо, уполномоченный представитель группы по поддержке самовыдвижения Путина на выборах Виктор Блажеев, 91 подпись была признана недействительной в связи с тем, что "некоторые сведения не соответствовали действительности".
"Это ничтожно малая доля", - уточнил он.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинНаталья БударинаЦИК РФ
 
 
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