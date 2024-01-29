Рейтинг@Mail.ru
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:33 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/podmoskovya-1924193082.html
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах - РИА Новости, 29.01.2024
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах
Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:33
2024-01-29T17:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
пенсионеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_103619b9b04edf3a5c3ddc3043536ea4.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "На сегодняшний день из зимних видов спорта долголеты больше всего посещают каток и покоряют лыжи – восемь тысяч жителей старшего возраста. Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек", — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что этой зимой участники проекта "Активное долголетие" активно посещают выставочные мероприятия, в том числе Международную выставку-форум "Россия". Там побывали уже свыше 1600 жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку-форум будут продолжаться до апреля 2024 года. Проект "Активное долголетие" работает в каждом муниципалитете Московской области. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924162974.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903575704_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b376ac5976625f153a95ff19afaa3877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Пенсионеры

Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"На сегодняшний день из зимних видов спорта долголеты больше всего посещают каток и покоряют лыжи – восемь тысяч жителей старшего возраста. Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек", — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Рубли - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты в Подмосковье
Вчера, 15:46
Там отметили, что этой зимой участники проекта "Активное долголетие" активно посещают выставочные мероприятия, в том числе Международную выставку-форум "Россия". Там побывали уже свыше 1600 жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку-форум будут продолжаться до апреля 2024 года.
Проект "Активное долголетие" работает в каждом муниципалитете Московской области.
Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваПенсионеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала