https://ria.ru/20240129/podmoskovya-1924193082.html

Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах

Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах - РИА Новости, 29.01.2024

Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах

Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:33

2024-01-29T17:33

2024-01-29T17:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

пенсионеры

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "На сегодняшний день из зимних видов спорта долголеты больше всего посещают каток и покоряют лыжи – восемь тысяч жителей старшего возраста. Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек", — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что этой зимой участники проекта "Активное долголетие" активно посещают выставочные мероприятия, в том числе Международную выставку-форум "Россия". Там побывали уже свыше 1600 жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку-форум будут продолжаться до апреля 2024 года. Проект "Активное долголетие" работает в каждом муниципалитете Московской области. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924162974.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, пенсионеры