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Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах - РИА Новости, 29.01.2024
Восемь тысяч активных пенсионеров Подмосковья катаются на коньках и лыжах
Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:33
2024-01-29T17:33
2024-01-29T17:33
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людмила болатаева
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "На сегодняшний день из зимних видов спорта долголеты больше всего посещают каток и покоряют лыжи – восемь тысяч жителей старшего возраста. Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек", — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что этой зимой участники проекта "Активное долголетие" активно посещают выставочные мероприятия, в том числе Международную выставку-форум "Россия". Там побывали уже свыше 1600 жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку-форум будут продолжаться до апреля 2024 года. Проект "Активное долголетие" работает в каждом муниципалитете Московской области. Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.
https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924162974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Пенсионеры
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Восемь тысяч участников проекта "Активное долголетие" в Московской области занимаются зимними видами спорта – катаются на лыжах и коньках, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"На сегодняшний день из зимних видов спорта долголеты больше всего посещают каток и покоряют лыжи – восемь тысяч жителей старшего возраста. Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек", — сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
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Там отметили, что этой зимой участники проекта "Активное долголетие" активно посещают выставочные мероприятия, в том числе Международную выставку-форум "Россия". Там побывали уже свыше 1600 жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку-форум будут продолжаться до апреля 2024 года.
Проект "Активное долголетие" работает в каждом муниципалитете Московской области.
Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.