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Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года

Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года - РИА Новости, 29.01.2024

Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года

Больше 7,3 тысячи предприятий получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:29

2024-01-29T13:29

2024-01-29T13:31

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Больше 7,3 тысячи предприятий получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тысячи предприятий", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow. "Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, сергей собянин