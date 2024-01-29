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Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года
Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года - РИА Новости, 29.01.2024
Больше 7,3 тысячи компаний получили поддержку через МИК с 2019 года
Больше 7,3 тысячи предприятий получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:29
2024-01-29T13:29
2024-01-29T13:31
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Больше 7,3 тысячи предприятий получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тысячи предприятий", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow. "Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм", - рассказал Собянин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, сергей собянин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Больше 7,3 тысячи предприятий получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер с 2019 года, сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"В целом с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тысячи предприятий", - рассказал Собянин.
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Мэр отметил, что почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow.
"Московские бизнесмены получили от города больше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм", - рассказал Собянин
.