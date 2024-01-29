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"Одна цель". В США раскрыли зловещий план Запада против России
"Одна цель". В США раскрыли зловещий план Запада против России - РИА Новости, 29.01.2024
"Одна цель". В США раскрыли зловещий план Запада против России
Европа и США хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине, чтобы захватить ее природные ресурсы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:38
2024-01-29T09:38
2024-01-29T09:38
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европа и США хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине, чтобы захватить ее природные ресурсы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет всё это, как и Соединённые Штаты. Единственный способ их получить —это избавиться от [президента Владимира] Путина", — утверждает он.По его словам, именно ради этой цели Запад пытается позиционировать Москву как агрессора, который угрожает Америке и Европе."Они продолжают говорить об этом. Но Россия не собирается вторгаться в Европу. Боже правый. Зачем им это нужно? У Европы нет ничего, что им нужно", — резюмировал Джонсон.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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в мире, европа, россия, москва, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, политика
В мире, Европа, Россия, Москва, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Политика
"Одна цель". В США раскрыли зловещий план Запада против России
Джонсон: Запад хочет добиться краха России ради захвата ее природных ресурсов