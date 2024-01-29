https://ria.ru/20240129/piloty-1924042600.html

СМИ: пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полеты

СМИ: пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полеты - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета лишили права на полеты

Пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета аннулировали пилотские свидетельства за то, что они предоставляли недостоверные сведения, оба летчика... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:02

2024-01-29T01:02

2024-01-29T08:56

сша

афганистан

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922707042_0:333:1772:1329_1920x0_80_0_0_4e123894a78a2b2e76a55343abbc0785.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета аннулировали пилотские свидетельства за то, что они предоставляли недостоверные сведения, оба летчика подделали документы о подготовке к управлению Falcon 10, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе."Членов экипажа рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета лишили права выполнять полеты. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева за то, что они представили в агентство недостоверные сведения...", - говорится в статье.По информации газеты, оба летчика подделали предоставленные в Росавиацию в сентябре 2023 года документы о том, что они прошли в США в мае того же года подготовку для полетов на Falcon 10. Именно на основании этих документов Росавиация выдала им свидетельства частных пилотов с квалификационной отметкой на Falcon 10.В материале отмечается, что программа обучения на этот бизнес-джет в американском центре не была одобрена Росавиацией, и в сертификате АУЦ, который российское авиаагентство выдало Flight Safety International, его действительно нет."Без этого одобрения Росавиации зарубежный центр не имел права готовить пилотов из России на Falcon 10, указал начальник Госавианадзора, сославшись на российские Федеральные авиационные правила", - пишет газета. Также источник в Минтрансе рассказал изданию, что ни Дмитрий Беляков, ни Аркадий Грачев не проходили подготовку на Falcon 10 в центре Flight Safety International, эту информацию подтвердили в американском АУЦ.Как отмечается в материале, согласно выписке из реестра авиаперсонала, до Falcon 10 пилоты летали на двухмоторном многоцелевом самолете Tecnam P2006T, на него они переобучились в АУЦ "Аэро регион тренинг" на аэродроме Мячково в 2020 году. Там же Аркадий Грачев прошел первоначальную подготовку на Cessna 172 в 2019-м, через три года он переобучился на вертолет Robinson R44. Дмитрий Беляков первое свидетельство частного пилота получил в 2015-м, после того как обучился в АУЦ авиакомпании "Интертрансавиа" управлению легким двухместным самолетом Tecnam P2002 Sierra. Общий налет у Грачева — 870 часов, у Белякова — почти 2,4 тысячи часов, следует из выписки.Как сообщает издание, свидетельства частных пилотов пилотов Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева аннулировал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин. Подлинность документа газете подтвердил источник в Минтрансе.Появились вопросы и к техническому состоянию бизнес-джета — он не проходил обязательное ТО и незаконно получил сертификат летной годности. Так, на Falcon 10 дважды не выполнялась полугодовая форма техобслуживания. Более чем на 20 месяцев была просрочена директива летной годности европейских авиавластей.По данным источника, Falcon 10 никто не мог легально обслуживать в России как минимум с ноября 2023-го, так как в стране ни у кого нет допуска к техобслуживанию этого типа самолетов. Последнее техобслуживание бизнес-джет прошел 31 января 2023 года по форме ежегодного ТО.Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки и не имел права выполнять международные рейсы.Крушение Falcon 10 произошло 21 января в горах провинции Бадахшан. Летательный аппарат выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту четыре члена экипажа, а также погибшие в результате катастрофы два пассажира— супруги Евсюковы из Волгодонска,.Среди приоритетных версий инцидента следователи считают отказ двигателей.

https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html

https://ria.ru/20240121/afganistan-1922594539.html

https://ria.ru/20240125/aviakatastrofa-1923405486.html

https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

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сша, афганистан, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение самолета falcon в афганистане