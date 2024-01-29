https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html

Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного

Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного

Министерство обороны США в понедельник отказалось комментировать РИА Новости появившиеся в СМИ данные о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, предложив РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:01

2024-01-29T21:01

2024-01-29T21:33

в мире

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киев

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алексей гончаренко

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министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны США в понедельник отказалось комментировать РИА Новости появившиеся в СМИ данные о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, предложив перенаправить запрос агентства в Киев. "Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу", - заявил агентству официальный представитель ведомства. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные сообщения, заявило, что они не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20240129/otstavka-1924233213.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины, министерство обороны сша, вооруженные силы украины