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Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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21:01 29.01.2024 (обновлено: 21:33 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного
Министерство обороны США в понедельник отказалось комментировать РИА Новости появившиеся в СМИ данные о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, предложив РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:01
2024-01-29T21:33
в мире
украина
киев
валерий залужный
алексей гончаренко
верховная рада украины
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны США в понедельник отказалось комментировать РИА Новости появившиеся в СМИ данные о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, предложив перенаправить запрос агентства в Киев. "Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу", - заявил агентству официальный представитель ведомства. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные сообщения, заявило, что они не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924233213.html
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в мире, украина, киев, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного

Пентагон отказался комментировать публикации об отставке главкома ВСУ Залужного

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны США в понедельник отказалось комментировать РИА Новости появившиеся в СМИ данные о якобы отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, предложив перенаправить запрос агентства в Киев.
«
"Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу", - заявил агентству официальный представитель ведомства.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные сообщения, заявило, что они не соответствуют действительности.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
Вчера, 20:49
 
В миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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