https://ria.ru/20240129/patrushev-1924112441.html

Патрушев рассказал об успехах СПбГМТУ

Патрушев рассказал об успехах СПбГМТУ - РИА Новости, 29.01.2024

Патрушев рассказал об успехах СПбГМТУ

Совместная работа властей и промышленных предприятий приносит положительные результаты, способствующие развитию одного из ведущих инженерных вузов России... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:49

2024-01-29T12:49

2024-01-29T12:52

технологии

россия

николай патрушев

владимир путин

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

санкт-петербургский государственный университет

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Совместная работа властей и промышленных предприятий приносит положительные результаты, способствующие развитию одного из ведущих инженерных вузов России Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - "Корабелка"), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил в СПбГМТУ на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. По словам Патрушева, анализ выполнения указаний президента РФ Владимира Путина о повышении качества подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России, а также решений предыдущих аналогичных совещаний показывает, что органами государственной власти, заинтересованными организациями и университетом ведется целенаправленная и последовательная работа, которая "имеет положительную динамику в деятельности университета". "В 2023 году университет успешно прошел отчет по итогам участия вуза в программе "Приоритет-2030", подтвердив право на участие в специальной части гранта по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство", что позволяет университету выполнять стратегические проекты, в том числе и в интересах оборонно-промышленного комплекса России", - отметил Патрушев. В рамках этой программы и программы "Передовые инженерные школы" оборудованы три кафедры, созданы новый производственный участок для оснащения судостроительных предприятий имортоопережающим лазерно-дуговым технологическим оборудованием и научно-образовательная лаборатория "Перспективные турбинные двигатели и установки", перечислил секретарь Совбеза. "Существенно увеличен объем работ "Корабелки" с госкорпорациями и ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - констатировал Патрушев. В рамках совершенствования объектов учебно-научной и социально-бытовой базы на средства Минобрнауки РФ строится студенческое общежитие и научно-производственный корпус, начато проектирование нового здания факультета морского приборостроения, "Роснефть" капитально отремонтировала и оснастила потоковую учебную аудиторию на 300 человек, добавил секретарь Совбеза. "Частными инвесторами построено здание медико-профилактического центра, совместно с Федеральным медико-биологическим агентством завершено его оснащение современным медицинским оборудованием. Также на средства благотворителей начато проектирование Центра единоборств", - отметил Патрушев. "Для достижения технологической независимости в вопросах разработки электронной компонентной базы, средств подводной робототехники специального и двойного назначения и их полигонных испытаний требуется синхронизация и интеграция целей и задач в рамках проектов инновационных научно-технологических центров "Приморская долина" и "Невская дельта", разрабатываемых "Корабелкой" и Санкт-Петербургским государственным университетом", - указал секретарь Совбеза. В соответствии с указаниями президента РФ в регионах продолжается работа по созданию и техническому оснащению судостроительных и авиастроительных "Инженерных классов", добавил Патрушев. "Итоги этой работы будут проанализированы Минпросвещения России и Минобрнауки России, и соответствующий обзор будет направлен полномочным представителям президента России в федеральных округах", - пообещал Патрушев. Секретарь Совбеза также провел рабочую встречу с ректором "Корабелки" Глебом Туричиным. Тот рассказал Патрушеву, что в рамках реализации программы "Передовой инженерной школы" в университете был создан целый ряд новых высокотехнологичных продуктов. Туричин продемонстрировал Патрушеву одну из лабораторий "Корабелки", и показал передовое оборудование, созданное в СПбГМТУ с использованием цифровых технологий. СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Ключевые научные направления деятельности университета – информационные технологии, управление жизненным циклом сложных объектов, математическое и имитационное моделирование, AR и VR, цифровая трансформация промышленных производств, киберфизические системы, специальная и промышленная робототехника, лазерные и аддитивные промышленные технологии, арктическое и композитное судостроение. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах "Корабелки", которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов. Патрушев, сам выпускник "Корабелки", регулярно проводит в университете совещания по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России.

https://ria.ru/20240128/blokada-1923949982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, николай патрушев, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), санкт-петербургский государственный университет, роснефть