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Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.01.2024
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12:15 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/patrushev-1924103866.html
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.01.2024
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:15
2024-01-29T12:15
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украина
ленинград
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Позавчера, 27 января, мы торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев – рабочим, студентам, представителям научной и творческой интеллигенции, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города", - сказал Патрушев в понедельник в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. "Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", - добавил секретарь Совбеза.
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россия, украина, ленинград, николай патрушев, нато
Россия, Украина, Ленинград, Николай Патрушев, НАТО
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев

Патрушев: прокси-война против России продолжится и после конфликта на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Позавчера, 27 января, мы торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев – рабочим, студентам, представителям научной и творческой интеллигенции, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города", - сказал Патрушев в понедельник в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
"Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", - добавил секретарь Совбеза.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
 
РоссияУкраинаЛенинградНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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