https://ria.ru/20240129/patrushev-1924103866.html
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.01.2024
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:15
2024-01-29T12:15
2024-01-29T12:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Англосаксы не прекратят прокси-войну против России и после "горячей фазы" конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Позавчера, 27 января, мы торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев – рабочим, студентам, представителям научной и творческой интеллигенции, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города", - сказал Патрушев в понедельник в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. "Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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РИА Новости
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россия, украина, ленинград, николай патрушев, нато
Россия, Украина, Ленинград, Николай Патрушев, НАТО
Англосаксы не прекратят прокси-войну против России, заявил Патрушев
Патрушев: прокси-война против России продолжится и после конфликта на Украине