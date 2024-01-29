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Югорский бренд получил первый патент на географическое указание - РИА Новости, 29.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:17 29.01.2024 (обновлено: 20:24 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/patent-1924227241.html
Югорский бренд получил первый патент на географическое указание
Югорский бренд получил первый патент на географическое указание - РИА Новости, 29.01.2024
Югорский бренд получил первый патент на географическое указание
"Таволожная моченая морошка" стала первым брендом Ханты-мансийского автономного округа, зарегистрированным в качестве географического указания, сообщает Фонд... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:17
2024-01-29T20:24
ханты-мансийский автономный округ
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технологии
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. "Таволожная моченая морошка" стала первым брендом Ханты-мансийского автономного округа, зарегистрированным в качестве географического указания, сообщает Фонд развития Югры. "Это совместное достижение специалистов Технопарка и его резидента ООО "Ягоды Югры", к которому мы шли довольно долго – год проводили исследования на состав и выполняли требования ФИПСа. Особую радость вызывает тот факт, что это первое зарегистрированное достижение узнаваемости регионального бренда" - приводятся в сообщении слова директора инновационной компании Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Вахрушевой. Решение о государственной регистрации географического указания "Таволожная моченая морошка" и о предоставлении исключительного права на такое географическое указание принято Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании проведённой экспертизы. По данным Фонда, таволожная моченая морошка производится из сырья, собранного вдали от населенных пунктов в Урочище Таволожное в 20 километрах восточнее Ханты-Мансийска. Мочение морошки помогает сохранить ягоды на длительный период, такой способ консервации широко использовался обскими уграми, народами ханты и манси, передавался из поколения в поколение на протяжении многих веков и дошел до наших дней практически неизмененным. Таволожная мочная морошка ежегодно участвует в окружной выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", а также неоднократно участвовала в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где в 2021 году заняла 3 призовое место в номинации "Гастрономическая находка". Одно из последних достижений компании – победа в дебютном конкурсе перспективных технологических брендов Югры в номинации "Биотехнологии".
https://ria.ru/20240129/prodekspo-1924228047.html
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экономика, технологии, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Технологии, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск

Югорский бренд получил первый патент на географическое указание

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкМорошка
Морошка - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. "Таволожная моченая морошка" стала первым брендом Ханты-мансийского автономного округа, зарегистрированным в качестве географического указания, сообщает Фонд развития Югры.
«
"Это совместное достижение специалистов Технопарка и его резидента ООО "Ягоды Югры", к которому мы шли довольно долго – год проводили исследования на состав и выполняли требования ФИПСа. Особую радость вызывает тот факт, что это первое зарегистрированное достижение узнаваемости регионального бренда" - приводятся в сообщении слова директора инновационной компании Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Вахрушевой.
Решение о государственной регистрации географического указания "Таволожная моченая морошка" и о предоставлении исключительного права на такое географическое указание принято Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании проведённой экспертизы.
По данным Фонда, таволожная моченая морошка производится из сырья, собранного вдали от населенных пунктов в Урочище Таволожное в 20 километрах восточнее Ханты-Мансийска.
Мочение морошки помогает сохранить ягоды на длительный период, такой способ консервации широко использовался обскими уграми, народами ханты и манси, передавался из поколения в поколение на протяжении многих веков и дошел до наших дней практически неизмененным.
Таволожная мочная морошка ежегодно участвует в окружной выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", а также неоднократно участвовала в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где в 2021 году заняла 3 призовое место в номинации "Гастрономическая находка". Одно из последних достижений компании – победа в дебютном конкурсе перспективных технологических брендов Югры в номинации "Биотехнологии".
Консервированные овощи на выставке ПродЭкспо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 20:23
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаТехнологииХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийск
 
 
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