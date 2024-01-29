https://ria.ru/20240129/patent-1924227241.html

Югорский бренд получил первый патент на географическое указание

Югорский бренд получил первый патент на географическое указание - РИА Новости, 29.01.2024

Югорский бренд получил первый патент на географическое указание

"Таволожная моченая морошка" стала первым брендом Ханты-мансийского автономного округа, зарегистрированным в качестве географического указания, сообщает Фонд... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:17

2024-01-29T20:17

2024-01-29T20:24

ханты-мансийский автономный округ

экономика

технологии

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. "Таволожная моченая морошка" стала первым брендом Ханты-мансийского автономного округа, зарегистрированным в качестве географического указания, сообщает Фонд развития Югры. "Это совместное достижение специалистов Технопарка и его резидента ООО "Ягоды Югры", к которому мы шли довольно долго – год проводили исследования на состав и выполняли требования ФИПСа. Особую радость вызывает тот факт, что это первое зарегистрированное достижение узнаваемости регионального бренда" - приводятся в сообщении слова директора инновационной компании Натальи-Тэлинэ Чайниковой-Вахрушевой. Решение о государственной регистрации географического указания "Таволожная моченая морошка" и о предоставлении исключительного права на такое географическое указание принято Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании проведённой экспертизы. По данным Фонда, таволожная моченая морошка производится из сырья, собранного вдали от населенных пунктов в Урочище Таволожное в 20 километрах восточнее Ханты-Мансийска. Мочение морошки помогает сохранить ягоды на длительный период, такой способ консервации широко использовался обскими уграми, народами ханты и манси, передавался из поколения в поколение на протяжении многих веков и дошел до наших дней практически неизмененным. Таволожная мочная морошка ежегодно участвует в окружной выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", а также неоднократно участвовала в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где в 2021 году заняла 3 призовое место в номинации "Гастрономическая находка". Одно из последних достижений компании – победа в дебютном конкурсе перспективных технологических брендов Югры в номинации "Биотехнологии".

https://ria.ru/20240129/prodekspo-1924228047.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск