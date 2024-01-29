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Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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23:51 29.01.2024 (обновлено: 23:52 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html
Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного
Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного
Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине, а она всегда приводит к потерям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:51
2024-01-29T23:52
в мире
украина
херсонская область
владимир сальдо
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине, а она всегда приводит к потерям, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. "Это говорит только об одном - в друзьях согласия уже нет, все. То, что освободили Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям там же", - сказал Сальдо. По его словам, такие заявления также могут привести к "еще большему разбалансированию военных" на Украине. "Когда люди занимаются ссорами, доказыванием, кто из них лучше, важнее и патриотичнее, а это в украинском истеблишменте очень модно доказывать, это приведет к еще большему разбалансированию военных, которые там остались. И еще больше приблизит то, что я говорил - когда мы побратаемся, повернутся они вместе с нами в сторону (против - ред.) Запада, и мы освободим Украину от этого гнета", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924245721.html
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
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в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного

Сальдо: данные об отставке Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине, а она всегда приводит к потерям, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
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«
"Это говорит только об одном - в друзьях согласия уже нет, все. То, что освободили Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям там же", - сказал Сальдо.
По его словам, такие заявления также могут привести к "еще большему разбалансированию военных" на Украине.
«
"Когда люди занимаются ссорами, доказыванием, кто из них лучше, важнее и патриотичнее, а это в украинском истеблишменте очень модно доказывать, это приведет к еще большему разбалансированию военных, которые там остались. И еще больше приблизит то, что я говорил - когда мы побратаемся, повернутся они вместе с нами в сторону (против - ред.) Запада, и мы освободим Украину от этого гнета", - подчеркнул собеседник агентства.
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В миреУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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