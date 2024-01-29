Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного
Сальдо: данные об отставке Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине
Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине, а она всегда приводит к потерям, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
«
"Это говорит только об одном - в друзьях согласия уже нет, все. То, что освободили Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям там же", - сказал Сальдо.
По его словам, такие заявления также могут привести к "еще большему разбалансированию военных" на Украине.
«
"Когда люди занимаются ссорами, доказыванием, кто из них лучше, важнее и патриотичнее, а это в украинском истеблишменте очень модно доказывать, это приведет к еще большему разбалансированию военных, которые там остались. И еще больше приблизит то, что я говорил - когда мы побратаемся, повернутся они вместе с нами в сторону (против - ред.) Запада, и мы освободим Украину от этого гнета", - подчеркнул собеседник агентства.