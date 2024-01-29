https://ria.ru/20240129/otstavka-1924237592.html

Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного

Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного

Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:31

2024-01-29T21:31

2024-01-29T21:31

в мире

валерий залужный

ян гагин

алексей гончаренко

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного переворота. таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные об отставке Залужного, заявило, что они не соответствуют действительности. "Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие - это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, Залужный может попробовать "побороться за власть". "К каким методам он прибегнет - тоже сейчас под вопросом. Все будет зависеть от него, от его воли". - отметил Гагин. "Если Залужный захочет побороться за власть, у него все может получиться, потому что его поддерживают многие военнослужащие, многие гражданские, потому что действия Зеленского многих из них не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличии от Зеленского". - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923645315.html

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в мире, валерий залужный, ян гагин, алексей гончаренко