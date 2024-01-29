Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного
Гагин: в случае отставки Залужного не исключен военный переворот на Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного переворота. таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные об отставке Залужного, заявило, что они не соответствуют действительности.
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"Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие - это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, Залужный может попробовать "побороться за власть". "К каким методам он прибегнет - тоже сейчас под вопросом. Все будет зависеть от него, от его воли". - отметил Гагин.
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"Если Залужный захочет побороться за власть, у него все может получиться, потому что его поддерживают многие военнослужащие, многие гражданские, потому что действия Зеленского многих из них не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличии от Зеленского". - подчеркнул собеседник агентства.