Рейтинг@Mail.ru
Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924237592.html
Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного
Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного
Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:31
2024-01-29T21:31
в мире
валерий залужный
ян гагин
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного переворота. таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные об отставке Залужного, заявило, что они не соответствуют действительности. "Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие - это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, Залужный может попробовать "побороться за власть". "К каким методам он прибегнет - тоже сейчас под вопросом. Все будет зависеть от него, от его воли". - отметил Гагин. "Если Залужный захочет побороться за власть, у него все может получиться, потому что его поддерживают многие военнослужащие, многие гражданские, потому что действия Зеленского многих из них не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличии от Зеленского". - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923645315.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий залужный, ян гагин, алексей гончаренко
В мире, Валерий Залужный, Ян Гагин, Алексей Гончаренко
Советник Пушилина рассказал, к чему может привести отставка Залужного

Гагин: в случае отставки Залужного не исключен военный переворот на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного могут говорить о борьбе за власть на Украине, не исключено, что может дойти до военного переворота. таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники ранее заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Впоследствии МО Украины, комментируя данные об отставке Залужного, заявило, что они не соответствуют действительности.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Пентагон отказался комментировать публикации о якобы отставке Залужного
Вчера, 21:01
«
"Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие - это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, Залужный может попробовать "побороться за власть". "К каким методам он прибегнет - тоже сейчас под вопросом. Все будет зависеть от него, от его воли". - отметил Гагин.
«
"Если Залужный захочет побороться за власть, у него все может получиться, потому что его поддерживают многие военнослужащие, многие гражданские, потому что действия Зеленского многих из них не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличии от Зеленского". - подчеркнул собеседник агентства.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Раде назвали претендентов на место Залужного
26 января, 13:36
 
В миреВалерий ЗалужныйЯн ГагинАлексей Гончаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала