https://ria.ru/20240129/otstavka-1924233213.html
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда". РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:49
2024-01-29T20:49
2024-01-29T21:17
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, где, однако, не отмечается, что именно неправда.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html
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В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
МО Украины после сообщений об отставке Залужного заявило, что это неправда