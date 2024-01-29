https://ria.ru/20240129/otstavka-1924233213.html

В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного

В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного

Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда". РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:49

2024-01-29T20:49

2024-01-29T21:17

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вооруженные силы украины

валерий залужный

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, где, однако, не отмечается, что именно неправда.

https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины