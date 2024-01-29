Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 29.01.2024 (обновлено: 21:17 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924233213.html
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного
Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда". РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:49
2024-01-29T21:17
в мире
украина
вооруженные силы украины
валерий залужный
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда".Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался."Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, где, однако, не отмечается, что именно неправда.
https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924229699.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Минобороны Украины отреагировали на сообщения об отставке Залужного

МО Украины после сообщений об отставке Залужного заявило, что это неправда

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство обороны Украины после сообщений об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовало заявления с текстом "нет, это неправда".
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался.
«
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, где, однако, не отмечается, что именно неправда.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, сообщил депутат Рады
Вчера, 20:30
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала