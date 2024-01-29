https://ria.ru/20240129/otdykh-1879513265.html

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Праздники и выходные в 2024: производственный календарь

Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь

Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:01

2024-01-29T13:01

2024-01-29T19:17

общество

россия

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праздники

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. Восемнадцатого августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году, согласно постановлению правительства, россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь РФ — 2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т. д.Первый кварталТак как 23 Февраля (День защитника Отечества) и 8 Марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по три дня.Норма рабочего времени в I кварталеВторой кварталПоследняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также четыре дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день — День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени в II кварталеТретий кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата — по рабочим.Норма рабочего времени в III кварталеЧетвертый кварталВ IV квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в IV кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены: Сокращенные дни в 2024 годуВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены — с семи дней в 2023 году до девяти в 2024-м. Международный женский день в этом году присоединится к выходным, а День России придется на середину недели.

https://ria.ru/20230819/sentyabr-1890974525.html

https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html

https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html

https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, отдых, праздники