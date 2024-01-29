https://ria.ru/20240129/oproverzhenie-1924239072.html

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024

Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:44

2024-01-29T21:44

2024-01-29T22:15

валерий залужный

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного."Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. При этом Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда".В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240129/otstavka-1924237592.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923645315.html

https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина