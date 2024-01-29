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Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
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21:44 29.01.2024 (обновлено: 22:15 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/oproverzhenie-1924239072.html
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного - РИА Новости, 29.01.2024
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:44
2024-01-29T22:15
валерий залужный
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного."Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. При этом Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда".В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924237592.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923645315.html
https://ria.ru/20240129/pentagon-1924234930.html
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валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
Пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию об отставке Залужного

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг увольнение Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«
"Точно нет. Президент не увольнял главкома", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 21:31
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.
В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. При этом Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда".
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
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26 января, 13:36
Позднее украинские СМИ выяснили, что Зеленский приказал главам областных администраций прекратить любое общение с военачальником. Журналисты расценили это как попытку уничтожить потенциального конкурента.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
Результаты украинских опросов подтверждают обоснованность таких опасений. Так, исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что главнокомандующему доверяют 82 процента респондентов, а президенту — 72. Уточняется, что рейтинг последнего стал падать начиная с июля этого года.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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