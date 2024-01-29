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ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 19.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T20:16

2024-01-29T20:16

2024-01-29T20:16

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.В 19.35 ВСУ также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины