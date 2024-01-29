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ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924226851.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 19.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T20:16
2024-01-29T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.В 19.35 ВСУ также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Донецк кассетными натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных натовских снаряда

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
В 19.35 ВСУ также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу три снаряда из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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