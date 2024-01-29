https://ria.ru/20240129/obstrel-1924223131.html

При обстреле Донецка погибли три мирных жителя

При обстреле Донецка погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024

При обстреле Донецка погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник глава республики... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:44

2024-01-29T19:44

2024-01-29T20:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник глава республики Денис Пушилин."Сегодня в результате массированного обстрела со стороны ВФУ территории Республики погибли три мирных жителя, 16 человек получили ранения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР напомнил, что в результате действий ВСУ погибли три человека в Калининском районе Донецка, в том же районе пострадали еще четыре мирных жителя, в Петровском районе города получила ранения женщина при сбросе боеприпаса. В Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса ранения получили шесть коммунальщиков, еще одна мирная жительница пострадала при обстреле города. В Ясиноватой из-за атаки дрона-камикадзе ранены еще два мирных жителя.Кроме того, в Никольском на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря ранен служитель церкви – мужчина 1976 года рождения, а в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина.Пушилин отметил, что в результате обстрелов получили повреждения шесть жилых домов в Калининском райое Донецка, в этом и в Петровском районах города - шесть объектов гражданской инфраструктуры, а также поврежден монастырь в Никольском.В общей сложности в понедельник зафиксировано десять обстрелов со стороны ВСУ, выпущен 31 боеприпас с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, ударных БПЛА, БПЛА-камикадзе

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины