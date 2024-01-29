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При обстреле Донецка погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 29.01.2024 (обновлено: 20:41 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924223131.html
При обстреле Донецка погибли три мирных жителя
При обстреле Донецка погибли три мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле Донецка погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник глава республики... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:44
2024-01-29T20:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник глава республики Денис Пушилин."Сегодня в результате массированного обстрела со стороны ВФУ территории Республики погибли три мирных жителя, 16 человек получили ранения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР напомнил, что в результате действий ВСУ погибли три человека в Калининском районе Донецка, в том же районе пострадали еще четыре мирных жителя, в Петровском районе города получила ранения женщина при сбросе боеприпаса. В Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса ранения получили шесть коммунальщиков, еще одна мирная жительница пострадала при обстреле города. В Ясиноватой из-за атаки дрона-камикадзе ранены еще два мирных жителя.Кроме того, в Никольском на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря ранен служитель церкви – мужчина 1976 года рождения, а в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина.Пушилин отметил, что в результате обстрелов получили повреждения шесть жилых домов в Калининском райое Донецка, в этом и в Петровском районах города - шесть объектов гражданской инфраструктуры, а также поврежден монастырь в Никольском.В общей сложности в понедельник зафиксировано десять обстрелов со стороны ВСУ, выпущен 31 боеприпас с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, ударных БПЛА, БПЛА-камикадзе
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка погибли три мирных жителя

Пушилин: 3 мирных жителя погибли, 16 получили ранения при обстреле Донецка

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПоследствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще 16 получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил в понедельник глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня в результате массированного обстрела со стороны ВФУ территории Республики погибли три мирных жителя, 16 человек получили ранения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР напомнил, что в результате действий ВСУ погибли три человека в Калининском районе Донецка, в том же районе пострадали еще четыре мирных жителя, в Петровском районе города получила ранения женщина при сбросе боеприпаса. В Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса ранения получили шесть коммунальщиков, еще одна мирная жительница пострадала при обстреле города. В Ясиноватой из-за атаки дрона-камикадзе ранены еще два мирных жителя.
Кроме того, в Никольском на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря ранен служитель церкви – мужчина 1976 года рождения, а в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина.
Пушилин отметил, что в результате обстрелов получили повреждения шесть жилых домов в Калининском райое Донецка, в этом и в Петровском районах города - шесть объектов гражданской инфраструктуры, а также поврежден монастырь в Никольском.
В общей сложности в понедельник зафиксировано десять обстрелов со стороны ВСУ, выпущен 31 боеприпас с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, ударных БПЛА, БПЛА-камикадзе
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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