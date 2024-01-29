https://ria.ru/20240129/obstrel-1924208240.html

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение

Медицинское образовательное учреждение пострадало при обстреле Донецка в Калининском районе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:36

2024-01-29T18:36

2024-01-29T20:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Медицинское образовательное учреждение пострадало при обстреле Донецка в Калининском районе, передает корреспондент РИА Новости. Попадание одного из снарядов РСЗО пришлось ровно в тротуар перед зданием "Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения". "Недалеко от здания произошел взрыв, в результате чего было повреждено все остекление фасада здания по ул. Марии Ульяновой 60а, никто из работников не пострадал, повреждено более 35 окон... прилет был около 15 метров напротив здания непосредственно в тротуар для пешеходов", - рассказал директор учебного заведения Валерий Шапошников. В данный момент волонтеры в здании работают над устранением последствий обстрела, так как в холодный период года требуется оперативное закрытие теплового контура. По словам одной из пострадавших, ранения на месте обстрела получили как минимум двое мирных жителей. "Пошла хлеб взять и тут слышу "бабахает", и вот сюда (в ногу - ред.) мне попало. Стакан крови, наверное, вышел, но зато теперь давление будет нормальное", - рассказала одна из пострадавших Зинаида Степановна. Пострадавшая бабушка оказалась бывшим медиком и смогла себе оказать первую помощь самостоятельно. После чего в больницу ее доставили проезжающие мимо военнослужащие. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html

https://ria.ru/20240125/obstrel-1923531498.html

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924183621.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика