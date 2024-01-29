Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 29.01.2024 (обновлено: 20:24 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924208240.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение
Медицинское образовательное учреждение пострадало при обстреле Донецка в Калининском районе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:36
2024-01-29T20:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924227864_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_6bb2cc15889f04aaf9846e3905125ce6.png
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Медицинское образовательное учреждение пострадало при обстреле Донецка в Калининском районе, передает корреспондент РИА Новости. Попадание одного из снарядов РСЗО пришлось ровно в тротуар перед зданием "Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения". "Недалеко от здания произошел взрыв, в результате чего было повреждено все остекление фасада здания по ул. Марии Ульяновой 60а, никто из работников не пострадал, повреждено более 35 окон... прилет был около 15 метров напротив здания непосредственно в тротуар для пешеходов", - рассказал директор учебного заведения Валерий Шапошников. В данный момент волонтеры в здании работают над устранением последствий обстрела, так как в холодный период года требуется оперативное закрытие теплового контура. По словам одной из пострадавших, ранения на месте обстрела получили как минимум двое мирных жителей. "Пошла хлеб взять и тут слышу "бабахает", и вот сюда (в ногу - ред.) мне попало. Стакан крови, наверное, вышел, но зато теперь давление будет нормальное", - рассказала одна из пострадавших Зинаида Степановна. Пострадавшая бабушка оказалась бывшим медиком и смогла себе оказать первую помощь самостоятельно. После чего в больницу ее доставили проезжающие мимо военнослужащие. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html
https://ria.ru/20240125/obstrel-1923531498.html
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924183621.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924227864_115:0:1078:722_1920x0_80_0_0_f2fcd621d434a7303cba1eeaf4da0edc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение

ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское образовательное учреждение

© РИА НовостиПоследствия обстрела здания "Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения" в Донецке. 29 января 2024
Последствия обстрела здания Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения в Донецке. 29 января 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела здания "Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения" в Донецке. 29 января 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Медицинское образовательное учреждение пострадало при обстреле Донецка в Калининском районе, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание одного из снарядов РСЗО пришлось ровно в тротуар перед зданием "Республиканского центра последипломного образования специалистов здравоохранения".
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
27 января, 21:22
"Недалеко от здания произошел взрыв, в результате чего было повреждено все остекление фасада здания по ул. Марии Ульяновой 60а, никто из работников не пострадал, повреждено более 35 окон... прилет был около 15 метров напротив здания непосредственно в тротуар для пешеходов", - рассказал директор учебного заведения Валерий Шапошников.
В данный момент волонтеры в здании работают над устранением последствий обстрела, так как в холодный период года требуется оперативное закрытие теплового контура.
По словам одной из пострадавших, ранения на месте обстрела получили как минимум двое мирных жителей. "Пошла хлеб взять и тут слышу "бабахает", и вот сюда (в ногу - ред.) мне попало. Стакан крови, наверное, вышел, но зато теперь давление будет нормальное", - рассказала одна из пострадавших Зинаида Степановна.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Курской области поселок остался без тепла и света после обстрела
25 января, 22:47
Пострадавшая бабушка оказалась бывшим медиком и смогла себе оказать первую помощь самостоятельно. После чего в больницу ее доставили проезжающие мимо военнослужащие.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив 81 боеприпас, ранения получили 4 человека.
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Вчера, 16:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала