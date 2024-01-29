https://ria.ru/20240129/obstrel-1924203850.html

ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе

Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:12

2024-01-29T18:12

2024-01-29T18:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - Ясиноватский район: БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html

донецкая народная республика

украина

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2024

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донецкая народная республика, украина, сцкк