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ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924203850.html
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе
Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:12
2024-01-29T18:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - Ясиноватский район: БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе

СЦКК: ВСУ атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - Ясиноватский район: БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе
27 января, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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