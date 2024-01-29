https://ria.ru/20240129/obstrel-1924203850.html
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе
Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:12
2024-01-29T18:12
2024-01-29T18:12
специальная военная операция на украине
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украина
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - Ясиноватский район: БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ атаковали Ясиноватский район с использованием дрона-камикадзе
СЦКК: ВСУ атаковали территорию Ясиноватского района, применив дрон-камикадзе