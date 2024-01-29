https://ria.ru/20240129/obstrel-1924200005.html
ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области
ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области
Два соцобъекта, шесть домовладений и автомобиль повреждены в селе Свердликово Курской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:55
2024-01-29T17:55
2024-01-29T18:13
специальная военная операция на украине
украина
курская область
суджанский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Два соцобъекта, шесть домовладений и автомобиль повреждены в селе Свердликово Курской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. "Со стороны Украины обстреляно село Свердликово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены два социальных объекта, осколками посечены фасады и выбиты окна в шести домовладениях, нанесен ущерб одному автомобилю", — написал он в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе "перебиты газопровод и линия электроснабжения". Старовойт пообещал помочь собственникам в ремонте поврежденного имущества. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
украина
курская область
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украина, курская область, суджанский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области
Старовойт: в результате обстрела села в Курской области повреждено 6 домов