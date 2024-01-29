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При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:11
2024-01-29T17:11
2024-01-29T17:11
специальная военная операция на украине
ясиноватая
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донецк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "Ясиноватая. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили женщина 1983 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Молимся за здоровье раненных", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1923049550.html
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ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецк
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Шевченко: при обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя