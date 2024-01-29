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При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924186842.html
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:11
2024-01-29T17:11
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "Ясиноватая. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили женщина 1983 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Молимся за здоровье раненных", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1923049550.html
ясиноватая
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ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецк
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя

Шевченко: при обстреле ВСУ Ясиноватой пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"Ясиноватая. В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили женщина 1983 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Молимся за здоровье раненных", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали семь жителей
23 января, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецк
 
 
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