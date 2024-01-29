https://ria.ru/20240129/obstrel-1924183621.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 29.01.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:56

2024-01-29T16:56

2024-01-29T20:39

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, один пострадал, заявил ранее мэр Алексей Кулемзин. "Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: женщины 1963 и 1999 годов рождения, мужчина 1999 года рождения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры. Глава ДНР уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град". Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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донецк, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк)