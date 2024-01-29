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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 29.01.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:56
2024-01-29T16:56
2024-01-29T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, один пострадал, заявил ранее мэр Алексей Кулемзин. "Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: женщины 1963 и 1999 годов рождения, мужчина 1999 года рождения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры. Глава ДНР уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град". Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Пушилин: число раненных при обстреле Калининского района Донецка возросло до 3