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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 29.01.2024 (обновлено: 20:39 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924183621.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 29.01.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:56
2024-01-29T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, один пострадал, заявил ранее мэр Алексей Кулемзин. "Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: женщины 1963 и 1999 годов рождения, мужчина 1999 года рождения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале Пушилина. Кроме того, повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры. Глава ДНР уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град". Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html
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донецк
калининский район
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Пушилин: число раненных при обстреле Калининского района Донецка возросло до 3

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПоследствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Последствия обстрела Калининского района Донецка. 29 января 2024
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Число раненных при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Три мирных жителя погибли в результате обстрела Калининского района Донецка из РСЗО, один пострадал, заявил ранее мэр Алексей Кулемзин.
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"Еще три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: женщины 1963 и 1999 годов рождения, мужчина 1999 года рождения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале Пушилина.
Кроме того, повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры.
Глава ДНР уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град".
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКалининский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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