https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки
Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:00
2024-01-29T16:00
2024-01-29T16:00
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. "ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся 5 и 7 классов. Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении правительства. Новодружеск входит в состав Лисичанска.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки
ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две девочки