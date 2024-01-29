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При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки - РИА Новости, 29.01.2024
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки
Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:00
2024-01-29T16:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. "ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся 5 и 7 классов. Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении правительства. Новодружеск входит в состав Лисичанска.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки

ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две девочки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
"ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся 5 и 7 классов. Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении правительства.
Новодружеск входит в состав Лисичанска.
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