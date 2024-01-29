https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html

При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки

При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки - РИА Новости, 29.01.2024

При обстреле дома в Новодружеске в ЛНР ранены две девочки

Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:00

2024-01-29T16:00

2024-01-29T16:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Две девочки получили ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске в ЛНР, одну оперируют в больнице, сообщило правительство республики в Telegram-канале со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. "ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся 5 и 7 классов. Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении правительства. Новодружеск входит в состав Лисичанска.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924094104.html

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия