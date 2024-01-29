https://ria.ru/20240129/obstrel-1924104792.html

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.01.2024

Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и 50 из пулемета, в результате атаки... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:19

2024-01-29T12:19

2024-01-29T12:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и 50 из пулемета, в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 января. В течение дня украинская армия атаковала пять приграничных районов, выпустив 42 снаряда, сбросив 4 устройства с дронов и сделав 50 выстрелов из пулемета. Кроме того, произошли атаки с использованием 7 украинских дронов-камикадзе, и два беспилотника были сбиты. Анализируя статистику за неделю, можно сделать вывод, что хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе был подвергнут наибольшему числу атак. С 22 января его обстреливали в течение 6 дней, с наиболее интенсивными атаками в воскресенье - в этот день было выпущено 36 снарядов из гранатомета и 50 из пулемета, а в остальные дни атаки осуществлялись с использованием беспилотников (9 раз). Села Щетиновка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском округе обстреливались в течение 4 дней за неделю. По селу Щетиновка было выпущено 32 боеприпаса, из которых только 6 были сброшены с беспилотников. Новая Таволжанка была подвергнута 38 обстрелам, 10 из которых были осуществлены с помощью дронов. Общее количество обстрелов за неделю осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе. "В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 36 гранатометных выстрелов и осуществлен обстрел из пулемета – зафиксировано 50 выстрелов. Также на окраине хутора противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе село Солнцевка атаковали два украинских дрона-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбили беспилотник. В Волоконовском районе над селом Тишанка также сбили беспилотник самолетного типа. Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак с дрона сброшено по два взрывных устройства. "В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье дроном-камикадзе атакован экскаватор. В результате взрыва пострадал рабочий – у него выявлено повреждение передней большеберцовой артерии справа. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи городской больницы №2 оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html

https://ria.ru/20240128/udar-1924025610.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков