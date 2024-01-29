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Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924104792.html
Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и 50 из пулемета, в результате атаки... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:19
2024-01-29T12:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и 50 из пулемета, в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В понедельник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 января. В течение дня украинская армия атаковала пять приграничных районов, выпустив 42 снаряда, сбросив 4 устройства с дронов и сделав 50 выстрелов из пулемета. Кроме того, произошли атаки с использованием 7 украинских дронов-камикадзе, и два беспилотника были сбиты. Анализируя статистику за неделю, можно сделать вывод, что хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе был подвергнут наибольшему числу атак. С 22 января его обстреливали в течение 6 дней, с наиболее интенсивными атаками в воскресенье - в этот день было выпущено 36 снарядов из гранатомета и 50 из пулемета, а в остальные дни атаки осуществлялись с использованием беспилотников (9 раз). Села Щетиновка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском округе обстреливались в течение 4 дней за неделю. По селу Щетиновка было выпущено 32 боеприпаса, из которых только 6 были сброшены с беспилотников. Новая Таволжанка была подвергнута 38 обстрелам, 10 из которых были осуществлены с помощью дронов. Общее количество обстрелов за неделю осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе. "В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 36 гранатометных выстрелов и осуществлен обстрел из пулемета – зафиксировано 50 выстрелов. Также на окраине хутора противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе село Солнцевка атаковали два украинских дрона-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбили беспилотник. В Волоконовском районе над селом Тишанка также сбили беспилотник самолетного типа. Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак с дрона сброшено по два взрывных устройства. "В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье дроном-камикадзе атакован экскаватор. В результате взрыва пострадал рабочий – у него выявлено повреждение передней большеберцовой артерии справа. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи городской больницы №2 оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские войска за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки 90 раз обстреляли Белгородскую область из артиллерии и пулемета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и 50 из пулемета, в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В понедельник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 января. В течение дня украинская армия атаковала пять приграничных районов, выпустив 42 снаряда, сбросив 4 устройства с дронов и сделав 50 выстрелов из пулемета. Кроме того, произошли атаки с использованием 7 украинских дронов-камикадзе, и два беспилотника были сбиты.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 10:32
Анализируя статистику за неделю, можно сделать вывод, что хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе был подвергнут наибольшему числу атак. С 22 января его обстреливали в течение 6 дней, с наиболее интенсивными атаками в воскресенье - в этот день было выпущено 36 снарядов из гранатомета и 50 из пулемета, а в остальные дни атаки осуществлялись с использованием беспилотников (9 раз). Села Щетиновка в Белгородском районе и Новая Таволжанка в Шебекинском округе обстреливались в течение 4 дней за неделю. По селу Щетиновка было выпущено 32 боеприпаса, из которых только 6 были сброшены с беспилотников. Новая Таволжанка была подвергнута 38 обстрелам, 10 из которых были осуществлены с помощью дронов. Общее количество обстрелов за неделю осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе.
"В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 36 гранатометных выстрелов и осуществлен обстрел из пулемета – зафиксировано 50 выстрелов. Также на окраине хутора противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе село Солнцевка атаковали два украинских дрона-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбили беспилотник. В Волоконовском районе над селом Тишанка также сбили беспилотник самолетного типа.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:39
Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. На окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак с дрона сброшено по два взрывных устройства.
"В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье дроном-камикадзе атакован экскаватор. В результате взрыва пострадал рабочий – у него выявлено повреждение передней большеберцовой артерии справа. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи городской больницы №2 оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина
28 января, 21:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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