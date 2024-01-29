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ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:32
2024-01-29T10:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они провели еще 16 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Саги. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html
херсонская область
новая каховка
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Дарья Буймова
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они провели еще 16 обстрелов", - сказал источник.
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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
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Под огонь попали 9 населенных пунктов Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Саги.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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