https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2024
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T10:32
2024-01-29T10:32
2024-01-29T10:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они провели еще 16 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Саги. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области