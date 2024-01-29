https://ria.ru/20240129/obstrel-1924078060.html

ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области

ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2024

ВСУ за сутки совершили 36 обстрелов левобережья Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T10:32

2024-01-29T10:32

2024-01-29T10:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам Херсонщины 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи они провели еще 16 обстрелов", - сказал источник. Под огонь попали 9 населенных пунктов Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Саги. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923903621.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, происшествия