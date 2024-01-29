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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obstrel-1924041166.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T00:39
2024-01-29T00:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Уточняется, что всего был выпущен 81 различный боеприпас. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех гражданский лиц.
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 81 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Уточняется, что всего был выпущен 81 различный боеприпас. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех гражданский лиц.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВ мире
 
 
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