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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.01.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T00:39
2024-01-29T00:39
2024-01-29T00:39
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 81 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении. Один - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Уточняется, что всего был выпущен 81 различный боеприпас. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех гражданский лиц.
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 81 боеприпас