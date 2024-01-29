https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html

В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения

В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения - РИА Новости, 29.01.2024

В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения

Капитальный ремонт двенадцати объектов здравоохранения планируют провести в Тюменской области по программе модернизации первичного медицинского звена, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:24

2024-01-29T16:24

2024-01-29T16:24

тюменская область

тюменская область

россия

тюменский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 29 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт двенадцати объектов здравоохранения планируют провести в Тюменской области по программе модернизации первичного медицинского звена, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Поликлинику в селе Большое Сорокино обновляем в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России. В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы", - отметил в посте Моор. В поликлинике Сорокинской райбольницы строители обновят фасад, инженерные сети, внутренние помещения. В поликлинике села Армизонское приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети и благоустроят территорию. В пресс-службе областного департамента здравоохранения РИА Новости уточнили, что помимо капитального ремонта в ряде медучреждений, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется построить поликлинику в поселке Богандинский Тюменского района, установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию, приобрести 17 специализированных автомобилей и 101 единицу медоборудования, в том числе два флюорографа и три маммографа.

https://ria.ru/20240126/zavod-1923643578.html

тюменская область

россия

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тюменская область, россия, тюменский район, александр моор