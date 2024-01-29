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В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения - РИА Новости, 29.01.2024
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Тюменская область
 
16:24 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html
В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения
В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения - РИА Новости, 29.01.2024
В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения
Капитальный ремонт двенадцати объектов здравоохранения планируют провести в Тюменской области по программе модернизации первичного медицинского звена, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:24
2024-01-29T16:24
тюменская область
тюменская область
россия
тюменский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт двенадцати объектов здравоохранения планируют провести в Тюменской области по программе модернизации первичного медицинского звена, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Поликлинику в селе Большое Сорокино обновляем в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России. В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы", - отметил в посте Моор. В поликлинике Сорокинской райбольницы строители обновят фасад, инженерные сети, внутренние помещения. В поликлинике села Армизонское приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети и благоустроят территорию. В пресс-службе областного департамента здравоохранения РИА Новости уточнили, что помимо капитального ремонта в ряде медучреждений, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется построить поликлинику в поселке Богандинский Тюменского района, установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию, приобрести 17 специализированных автомобилей и 101 единицу медоборудования, в том числе два флюорографа и три маммографа.
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тюменская область, россия, тюменский район, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тюменский район, Александр Моор

В Тюменской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 янв – РИА Новости. Капитальный ремонт двенадцати объектов здравоохранения планируют провести в Тюменской области по программе модернизации первичного медицинского звена, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Поликлинику в селе Большое Сорокино обновляем в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России. В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области, в том числе поликлиники Армизонской районной больницы", - отметил в посте Моор.
В поликлинике Сорокинской райбольницы строители обновят фасад, инженерные сети, внутренние помещения. В поликлинике села Армизонское приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети и благоустроят территорию.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения РИА Новости уточнили, что помимо капитального ремонта в ряде медучреждений, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется построить поликлинику в поселке Богандинский Тюменского района, установить 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию, приобрести 17 специализированных автомобилей и 101 единицу медоборудования, в том числе два флюорографа и три маммографа.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияТюменский районАлександр Моор
 
 
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