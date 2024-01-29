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В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО - РИА Новости, 29.01.2024
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23:12 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/nyani-1924247125.html
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО - РИА Новости, 29.01.2024
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО
В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:12
2024-01-29T23:12
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников спецоперации, малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram - канале. "В этом году мы планируем запустить проект "Профессиональные няни — детям" Агентства стратегических инициатив. В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников СВО, малоимущим студенческим семьям и семьям, в которых одновременно родились или воспитываются несколько детей раннего возраста", - написала она.Парламентарий отметила, что весной проект будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек. "В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим" - добавила она.
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общество, курск, курский район, госдума рф
Общество, Курск, Курский район, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО

Депутат: проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 г

© РИА Новости / Лиза Азарова | Перейти в медиабанкПрогулка в парке
Прогулка в парке - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Лиза Азарова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников спецоперации, малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram - канале.
«
"В этом году мы планируем запустить проект "Профессиональные няни — детям" Агентства стратегических инициатив. В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников СВО, малоимущим студенческим семьям и семьям, в которых одновременно родились или воспитываются несколько детей раннего возраста", - написала она.
Парламентарий отметила, что весной проект будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек.
«
"В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим" - добавила она.
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