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В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО - РИА Новости, 29.01.2024
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО
В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:12
2024-01-29T23:12
2024-01-29T23:12
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников спецоперации, малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram - канале. "В этом году мы планируем запустить проект "Профессиональные няни — детям" Агентства стратегических инициатив. В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников СВО, малоимущим студенческим семьям и семьям, в которых одновременно родились или воспитываются несколько детей раннего возраста", - написала она.Парламентарий отметила, что весной проект будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек. "В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим" - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курск, курский район, госдума рф
Общество, Курск, Курский район, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО
Депутат: проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 г