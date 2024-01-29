https://ria.ru/20240129/nyani-1924247125.html

В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО

В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО - РИА Новости, 29.01.2024

В Госдуме рассказали о проекте по бесплатным услугам няни семьям бойцов СВО

В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:12

2024-01-29T23:12

2024-01-29T23:12

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2024 году планируется запустить проект "Профессиональные няни - детям", в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников спецоперации, малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram - канале. "В этом году мы планируем запустить проект "Профессиональные няни — детям" Агентства стратегических инициатив. В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников СВО, малоимущим студенческим семьям и семьям, в которых одновременно родились или воспитываются несколько детей раннего возраста", - написала она.Парламентарий отметила, что весной проект будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек. "В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим" - добавила она.

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курск

курский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курск, курский район, госдума рф