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В кабмин направили проект о праве на землю для всех семей с тремя детьми - РИА Новости, 29.01.2024
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07:07 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/nilov-1924055306.html
В кабмин направили проект о праве на землю для всех семей с тремя детьми
В кабмин направили проект о праве на землю для всех семей с тремя детьми - РИА Новости, 29.01.2024
В кабмин направили проект о праве на землю для всех семей с тремя детьми
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отправил на заключение в правительство законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T07:07
2024-01-29T07:07
общество
ярослав нилов
лдпр
год семьи
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отправил на заключение в правительство законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми получить земельный участок или компенсации к нему, ранее данная норма распространялась только на тех, кто находится на учете нуждающихся в жилье. В целях установления единых подходов к предоставлению многодетным семьям земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо получению взамен земельного участка денежной компенсации законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Граждане, имеющие трех и более детей, вправе получить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, либо таким гражданам с их согласия взамен предоставления им земельного участка предоставляется денежная компенсация в виде земельного сертификата в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отмечается там же. "При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в тексте пояснительной записки. Согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, многодетные семьи могут получить бесплатно земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отмечает автор законопроекта.
https://ria.ru/20240126/nalog-1923749357.html
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общество, ярослав нилов, лдпр, год семьи
Общество, Ярослав Нилов, ЛДПР, Год семьи
В кабмин направили проект о праве на землю для всех семей с тремя детьми

Депутат Нилов направил в кабмин проект о праве на землю для семей с тремя детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отправил на заключение в правительство законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми получить земельный участок или компенсации к нему, ранее данная норма распространялась только на тех, кто находится на учете нуждающихся в жилье.
В целях установления единых подходов к предоставлению многодетным семьям земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо получению взамен земельного участка денежной компенсации законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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Граждане, имеющие трех и более детей, вправе получить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, либо таким гражданам с их согласия взамен предоставления им земельного участка предоставляется денежная компенсация в виде земельного сертификата в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отмечается там же.
"При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в тексте пояснительной записки.
Согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, многодетные семьи могут получить бесплатно земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отмечает автор законопроекта.
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ОбществоЯрослав НиловЛДПРГод семьи
 
 
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