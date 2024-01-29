https://ria.ru/20240129/niger-1924135537.html

В Нигере объяснили решение выйти из ЭКОВАС

В Нигере объяснили решение выйти из ЭКОВАС - РИА Новости, 29.01.2024

В Нигере объяснили решение выйти из ЭКОВАС

Одной из причин решения Нигера, Мали и Буркина-Фасо выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) стала убежденность этих стран в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:19

2024-01-29T14:19

2024-01-29T14:19

в мире

нигер

али махаман ламин зейн

мохамед базум

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НИАМЕЙ, 29 янв - РИА Новости. Одной из причин решения Нигера, Мали и Буркина-Фасо выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) стала убежденность этих стран в том, что политику ЭКОВАС во многом диктует Париж, недавний срыв переговоров между сторонами не дает возможности доверять этой организации, заявил РИА Новости экс-глава МВД Нигера Омар Иди Анго. Ранее в воскресенье Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По их словам, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечается, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции". Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн ранее обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация ЭКОВАС объяснила отсутствие на переговорах в нигерской столице техническими проблемами с рейсом, который должен был доставить делегацию из Абуджи. "На протяжении последних месяцев у нас не осталось никаких сомнений в том, что именно Франция управляет ЭКОВАС, эта организация не может предпринять никакого шага без одобрения Парижа", - заявил экс-министр. По его словам, "тот факт, что делегация ЭКОВАС не прибыла на запланированные переговоры в Ниамей 25 января, указывает на злой умысел", однако подобные действия "не стали большим сюрпризом". Анго также посчитал неубедительными сообщения ЭКОВАС о причинах, которые якобы помешали рейсу вылететь в Ниамей. Он подчеркнул, что с принимающей стороны все необходимые условия для осуществления рейса были выполнены. "Мы приходим к заключению, что ЭКОВАС не хотел совершать этот визит, чтобы не снимать санкции с Нигера. Это говорит о том, что мы не можем им доверять", - заключил экс-министр. ЭКОВАС заявило в воскресенье, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества. Как говорится в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

https://ria.ru/20240128/ekovas-1924023797.html

https://ria.ru/20240102/posolstvo-1919492472.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, али махаман ламин зейн, мохамед базум