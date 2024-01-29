Нидерланды выделят Украине 122 миллиона евро на военное оборудование
Нидерланды выделят Украине 122 миллиона евро на снаряды и военное оборудование
Флаг Нидерландов . Архивное фото
ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине 122 млн евро на боеприпасы, военное оборудование и улучшение кибербезопасности, говорится в сообщении правительства страны.
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"Нидерланды выделят 87 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. 25 миллионов евро также будут перечислены в Международный фонд поддержки Украины (IFU) на приобретение военного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте кабмина страны в понедельник.
Отмечается, что правительство Нидерландов также инвестирует 10 миллионов евро в укрепление кибербезопасности Украины.
Нидерланды зарезервировали в своем бюджете более 2 миллиарда евро для помощи Украине в 2024 году. На первые четыре месяца этого года правительство Нидерландов решило выделить Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи из ранее зарезервированной суммы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.