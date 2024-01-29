https://ria.ru/20240129/natsproekt-1924178094.html
Более 200 льготных займов получил бизнес Кабардино-Балкарии по нацпроекту
Более 200 льготных займов получил бизнес Кабардино-Балкарии по нацпроекту - РИА Новости, 29.01.2024
Более 200 льготных займов получил бизнес Кабардино-Балкарии по нацпроекту
Предприниматели Кабардино-Балкарии в прошлом году заключили 214 договоров микрозайма в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:49
2024-01-29T16:49
2024-01-29T16:49
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предприниматели Кабардино-Балкарии в прошлом году заключили 214 договоров микрозайма в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона. Региональная микрофинансовая организация – НМКК "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики" - предоставляет микрозаймы субъектам МСП до пяти миллионов рублей, а самозанятым - до 500 тысяч рублей. Деньги предоставляются до трех лет по льготным ставкам. В прошлом году было заключено 214 договоров со 174 субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 28,1 миллиона рублей. Большая часть микрозаймов предоставлена предпринимателям из приоритетных отраслей, в том числе начинающим предпринимателям и самозанятым гражданам.
https://ria.ru/20240129/subsidii-1924131074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кабардино-балкарская республика (кбр)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предприниматели Кабардино-Балкарии в прошлом году заключили 214 договоров микрозайма в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональная микрофинансовая организация – НМКК "Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики" - предоставляет микрозаймы субъектам МСП до пяти миллионов рублей, а самозанятым - до 500 тысяч рублей. Деньги предоставляются до трех лет по льготным ставкам.
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В прошлом году было заключено 214 договоров со 174 субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 28,1 миллиона рублей.
Большая часть микрозаймов предоставлена предпринимателям из приоритетных отраслей, в том числе начинающим предпринимателям и самозанятым
гражданам.